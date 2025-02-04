詹江村：DeepSeek戳破美AI霸權夢

中國國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月4日電（記者 盧誠輝）大陸DeepSeek爆紅，掀起AI算力革命，震撼全球。中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，DeepSeek問世把美國對AI產業的“本夢比”給戳破了，也讓過去用鉅額資金堆疊起來的美國AI霸權夢瞬間崩解，DeepSeek就是在告訴全世界，AI世界的未來已經到來，而不再只是掌握在少數公司的錢坑無底洞裡。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村指出，過去美國微軟公司在2022年底推出OpenAI的ChatGPT後，在全球捲起一股AI狂潮，ChatGPT不僅拯救了微軟公司，也讓全球掀起一股聊天機器人風潮，大家開始寄望未來AI可以為人類解決一切問題。但2年過去了，儘管微軟不惜砸下巨額資金，卻仍無法達到人類對AI未來世界的想像與應用。



他說，AI產業一直燒錢為的就是買一個未來，因為誰掌握AI，誰就掌握未來，也能因此掌握全世界。這就跟特斯拉CEO馬斯克當年投資電動車一樣，買的也是一個對於未來世界的想像，只是特斯拉運氣比較好，遇到了上海超級工廠這個貴人，大量的產能讓特斯拉才能因此起死回生，也讓馬斯克成為全球首富。

