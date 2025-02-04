中評關注：綠營還在大亂鬥　卓榮泰沖何喜？

卓榮泰在新春開工第一天，喊話要為朝野政治僵局沖喜。（中評社 資料照） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）朝野僵局因綠營發動大罷免更加惡化，“行政院長”卓榮泰新春開工首日喊話要用新年的喜氣洋洋替政治僵局“沖喜”，但綠民團罷免還在擴大，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘揚言要把41席區域藍委都罷掉，“行政院”還有《財政收支劃分法》、總預算案、《警察人員人事條例》等3案要循“憲法”“救濟”，朝野未見任何“合作”跡象，政局動盪將一路延續到2026地方選舉。



賴清德2025元旦談話提到“更大的民主”，已預示未來1年的台灣政局景況，雖民進黨將“大罷免”解釋為民間發起，但起頭的綠總召柯建銘卻還在猛踩油門，放話“有信心在9月1日，‘立法院’下個會期報到前，罷免掉41位國民黨區域‘立委’”。綠營搞罷免的柴火，正是藍白頻頻聯手修法，“行政院”又怎會主動“熄火”要讓朝野和諧？



“立法院”藍白聯手，有6項三讀通過的法案造成朝野衝突，包括1、“國會”改革相關法案。2、《“憲法”訴訟法》限制大法官開會人數10人等。3、《公職人員選舉罷免法》罷免連署需要身份證影本。4、《財政收支劃分法》讓“賴政府”每年需多釋出至少新台幣3753億元給地方政府。5、今年度總預算遭刪減新台幣2075億元，佔6.6%。6、《警察人員人事條例》提高退休警察、消防、海巡等人的所得替代率至80%。



目前6項法案相關進度，“國會”改革法案“政院”覆議失敗，“釋憲”後大部分“違憲”；《憲訴法》“政院”覆議失敗，民進黨團計劃提“釋憲”，而“行政院”因理由一致則不另提“釋憲”；《選罷法》“政院”已提出覆議，“立法院”擬2月6日下午由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜召集朝野協商，預定11日院會處理。



其中，《財劃法》、總預算、《警察人員人事條例》等3案雖“立法院”在農曆春節前已三讀通過，但目前仍在“立法院”，尚未送至“政院”，但“政院”已頻頻喊話窒礙難行，將循“憲法”程序救濟，從卓榮泰新春開工第一天就喊窮的節奏來看，顯然已有相關劇本。外界估計，只要“立法院”將此3案送至“行政院”，卓榮泰便會快速地提出覆議，目的也非覆議成功，因為即便覆議失敗，最終目的是替所謂的大罷免增添柴火，好讓藍營有所顧忌。



“立法院”新會期3日報到，綠營以罷免藍委的方式欲產生寒蟬效應；去年9月24日中國國民黨籍“立委”羅廷瑋就曾因畏懼地方壓力，在總預算案表決時棄權跑票。未來藍委會否在白營力推的《人工生殖法》、藍營力推的軍公教所得替代率停止遞減等法案上跑票，就成為觀察指標。



總而言之，綠營應對朝小野大政局，2025年開頭仍選擇“鬥”這一條路，而這條路勢必會一路延伸到2026地方選舉，才能讓民進黨、賴清德見到“更大的民主”究竟是否支持綠營，覆議、罷免、法案表決等都只會是過程而已。