溫嘉榮：特朗普關稅戰看利益決定談判結果

樹德科技大學資訊管理系特聘教授溫嘉榮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月4日電（記者 蔣繼平）特朗普連環祭出關稅重拳，放話要針對電腦晶片加稅。樹德科技大學資訊管理系特聘教授溫嘉榮接受中評社訪問認為，整體架構仍是美中競逐，台灣剛好夾在中間，現有兩股力量在拉扯。



溫嘉榮指出，要注意的是，特朗普就職時承諾一百天內要訪問中國，代表這三個多月是緩衝期。特朗普是商人性格，做的每一件事情都是放話測風向，想知道中國的底線，所以現在也像在喊價，提出籌碼，要求談判、限制交易，至於最後會不會拉高對台晶片到100%的關稅，美國會怎麼對付，感覺上是滾動式在發展，還是要看利益所在決定最後談判結果。



溫嘉榮，1952年生，彰化人。高雄師院工業教育系學士、台灣師範大學工業教育碩士、美國愛荷華州立大學工業技術教育博士。現職：樹德科技大學資訊管理系特聘教授，同時於中山大學西灣學院、高師大軟體工程學系兼課。專長領域：資訊教育、程式設計、電子科技。



溫嘉榮指出，晶片產業鏈與中游市場都在台灣，晶片公司希望產品也能夠賣到中國。輝達執行長黃仁勳缺席美國總統特朗普就職典禮，先後前往台灣與大陸有其市場考量，在Deepseek事件後，近日又迅速與特朗普會面談話，動作頻繁引起外界注意。



黃仁勳這些動作耐人尋味，溫嘉榮認為，代表中國市場還是其商機一環，如果無法販賣晶片，也許會以輸出智慧、技術或人力方式進行技術移轉保留相關商業利益，很顯然美國似乎也不允許晶片貿易夥伴產品和技術銷往中國大陸，只要有與美國貿易的國家，都不允許把相關的AI、晶片、半導體技術、產品、設備等等賣到中國，甚至可能再加碼AI晶片出口管制升級。



溫嘉榮表示，美國在商場上一心想維持世界霸主地位，不斷搧風點火，核心還是在一個“利”字，美國為了自己的國家利益。若美國採二分法，非敵即友，問題就不會單純，貿易戰升級後，台灣和大陸晶片往來須完全脫鉤，下游市場縮小，台灣半導體業供應鏈風險增加，也會加速海外擴張，不利根留台灣，未來走向都在未定之天，因此仍需強化科技創新、持續厚植實力。



針對中國AI模型DeepSeek在全球引發話題，溫嘉榮接受中評社訪問表示，這如同橫空出世一位廚師，能端出有如高檔餐廳的米其林料理，還繞過美中競爭下的層層封鎖，也讓AI有CP值更高的創造利潤的新格局，打破美國制定遊戲規則，並掀起新一波的角力。