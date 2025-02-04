中評關注：柯建銘催化罷免想圓院長夢？

柯建銘一再催化罷免議題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月4日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘揚言要在9月1日下個會期前罷免中國國民黨41席區域“立委”，根本是不可能的任務，有“走火入魔”之勢。柯一再把藍白陣營打成“中共同路人”，只為催出“抗中牌”；但其狂言已經讓非深綠選民開始質疑。且就算“立法院”真的讓民進黨席次有機會過半，柯建銘也未必是賴清德心中屬意的“立法院長”。



柯建銘倡議大罷免的合理性，已經讓許多人產生質疑。最容易觀察就是新會期黨團幹部一直到最後才確定名單，且除了幹事長由已被鎖定罷免的區域“立委”吳思瑤續任，其他幹部都是無法罷免的不分區，與過去不太一樣。由於擔任黨團幹部有較高能見度，過去想要爭取更上一層樓的“立委”，都會希望爭取出任黨團幹部，爭取曝光，往縣市長邁進。



但這次名單都是不分區出任，可以看出在柯建銘領軍之下，擔任黨團幹部自主權減少，曝光度也不是這麼高，黨團記者會幾乎都是柯建銘一人獨白，連媒體點名要某幹部回應，柯都阻擋說由他來回應。



且柯建銘已經定調這個會期是大罷免會期，本會期擔任黨團幹部，只是成為罷免標的，吳思瑤就是最好例子。吳原本也被看好可望參選台北市長，但現在卻已通過第一階段連署門檻。只是吳思瑤深獲賴清德信任，一方面需要她在黨團，幫忙看著柯建銘，拉著柯；另一方面若吳思瑤真被罷免成功，也還是有機會挑戰台北市長的位置，只要賴信任，就有機會被民進黨提名。



柯建銘提倡大罷免基本上有兩個主張，一個把藍白陣營與中國大陸連結，要把在野黨“抹紅”，另一個則是鎖定“立法院長”韓國瑜，不管什麼議題都能牽扯到韓國瑜，之前痛批韓去美國是畏罪遣逃，韓必須要在臉書說“I am back”。

