張延廷：軍火佣金7%　綠為何熱衷軍購？

前空軍退役中將張延廷接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月4日電（記者 張嘉文）傳出台軍方列出美國總統特朗普上任後，台對美優先採購武器項目，至少有3項軍購合計金額逾新台幣千億元。台灣前空軍副司令、退役中將張延廷對此向中評社表示，“賴政府”的整軍備戰的方向弄錯了，現在是台灣戰力最弱的時候，大約只剩15萬名官兵可作戰，應優先招募兵源，兵力都不足，買那麼多武器幹嘛？



張延廷說，“賴政府”應該朝改善軍人待遇，提高軍人地位，增加年輕人從軍的誘因等等做起，否則買再多武器都是騙人的。另外，民進黨政府這麼熱衷向美國買武器，他質疑是不是有佣金的考量，國際行情的軍火佣金是7%，所以這些錢的流向往哪裡去，政府也需交代清楚。



張延廷認為，近來軍方意外事件頻傳就是警訊，因為現在的士兵一個人要做兩個人的事情，加上兩岸氣氛緊張，士兵的壓力大且負荷重，反應就沒那麼靈光，當然會發生很多意外事件。如果兵源不弄足，還要向美國繼續購買很多武器，可能只是肥了軍火商和政客而已。



張延廷強調，源頭問題仍是兩岸，如兩岸氣氛不緩和，軍方壓力大，士兵任務就多且重，也會產生更多士兵出走問題，這是一個惡性循環，因此如何解決兩岸緊張的問題才最重要。



張延廷是政戰學校（現“國防大學”政治作戰學院）政治系研究所博士，為台灣首位在現役時就具有正教授資格的空軍將領。歷任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、參謀本部情報參謀次長、空軍官校校長、空軍航院校長等職。



美國總統特朗普上任，台軍方開始檢討優先採購武器項目，媒體報導，有軍方消息透露，空軍將爭取採購6架E－2D空中預警機，海軍有意採購10架MH－60R反潛直升機，陸軍將重新建案採購M109A7自走砲，這3項軍購合計金額逾新台幣千億元。



張延廷接受中評社訪問時表示，之前特朗普就曾提及，台灣軍費應提高到生產毛額（GDP）10%，這數字換算成台幣會是2.6兆元上下，等於是天方夜譚，目前軍費大約是GDP的2.6%，已來到歷史新高。