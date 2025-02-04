下屆金門縣長是誰？陳玉珍vs.李文良

金門縣長陳福海（中）與副縣長李文良（左一）。（陳福海臉書） 中評社金門2月4日電／台灣民眾黨籍金門縣長陳福海3日在縣府團拜時點名無黨籍副縣長李文良，“可能”會出來競選下屆縣長，李文良未否認。李文良隨後表示，很早開始思考“金門的下一步到底會是什麼”？未來還有很多事情要向縣長請益。



不過，中國國民黨“女戰神”“立委”陳玉珍也意在問鼎百里侯。陳福海在新春團拜也提到“哪一天‘立委’陳玉珍也要選縣長”，縣府團隊要把縣府的政策告訴她，讓她理解。未來不管誰當選，金門都是最好的。



縣府3日舉辦“金門縣政府暨各級單位114年新春聯合團拜”活動，由縣長陳福海主持，並發放福袋表達祝福，現場洋溢著新年喜氣和新氣象。陳福海說今年新的一年，未來的施政發展方向，希望縣府團隊做好時間管理和依輕重緩急、優先順序來努力推展，有信心讓金門會愈來愈順、更好。



金門縣長陳福海去年因“排黑條款”確定無法拚連任，行事作風轉趨低調，他的接班布局似乎有跡可尋，除了栽培李文良外，也將中國國民黨籍前縣長楊鎮浯的愛將紛紛“解凍”，關係好轉。



陳福海3日主持縣府團拜，他指出，縣府推動政策一定要注意輕重緩急、優先順序，要有延續性，“像我們李文良可能要選縣長”，未來的延續性沒有問題。



李文良致詞時說道，擔任副縣長後更深深體會縣政千絲萬縷，每天都要用好的心情和心態去處理各種事情。從上任第1天開始，總在思考“金門的下一步到底是什麼？”，在思考金門願景時，有時候會想遠一點，想到未來30年、50年後期待中的金門會是什麼樣貌？



李文良現年54歲，美國北科羅拉多大學運動體育系博士，曾任金門大學助理教授，10年前陳福海擔任縣長時曾出任縣府教育處長。陳福海2年前回任縣長，延攬李文良擔任副縣長。