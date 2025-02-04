謝國樑挺過罷免　民調滿意度過半飆新高

基隆市長謝國樑。（中評社 資料照） 中評社台北2月4日電／基隆市在去年的10月13日舉行史上首次市長罷免投票，結果並未通過，中國國民黨籍基隆市長謝國樑保住職務。根據台媒4日公布最新民調顯示，從施政滿意度的結果可以看到，謝國樑2024年滿意度為50.00%，比2023年飆升7個百分點，顯示他的改變得到市民的肯定。



《菱傳媒》4日公布委託皮爾森數據進行“縣市長施政滿意度”民調，對於謝國樑在基隆市的執政，從2023年7月就職半年的滿意度42.99%，一直到2024的50.00%，激增約7個百分點，相較於前基隆市長林右昌2022年卸任前的滿意度是54.88%。而該民調從交叉比對來看，謝國樑獲51.42%女性的青睞，高於男性的48.45%。



同時這次民調也曝光了“政黨認同”程度，其中有40.84%的受訪民眾“不選黨／中立”，有30.98%的受訪民眾認同“國民黨”，有17.89%的民眾認同“民進黨”。值得注意的是，從“負面黨性”來看，反藍的民眾有40.31%，反綠是43.54%，中間則是16.14%，顯示藍綠在基隆市呈現勢均力敵。



調查還問受訪者，“請問您覺得過去半年基隆市的發展，最滿意哪些面向？”前三名依序是“觀光旅遊”的38.57%、“交通”的24.26%，以及“治安”的17.98%。



調查還問受訪者，“您是否滿意基隆市政府在罷樑後與市民對話及回應民意方式？”有22.86%的受訪民眾回答“非常滿意”、有28.62%的受訪民眾回答“滿意”，合計為51.48%，顯示謝國樑的態度，超過五成的市民給予肯定。



從謝國樑的施政滿意度來看，他在遭罷免期間，加倍努力拚市政，同時也在街頭向民眾宣講政績，市民都有看到他的改變。罷免未過後，仍持續和罷樑團體溝通，聽取建議，這也是民調上揚的原因。



這項調查是由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計與調查顧問，皮爾森數據負責執行，經費來源為菱傳媒。針對基隆市年滿20歲以上之網路人口，從2025年1月14日至2025年1月18日進行調查，當中有效樣本為1217份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。



抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重復填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依“內政部”公布2024年11月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重復進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。