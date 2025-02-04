台官方提4措施助半導體業　黃國昌批很空泛

黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普不滿98%的晶片生意都跑到台灣，擬對半導體課徵高關稅。台“經濟部”3日提出4項應對措施，包括設置諮詢專線、協助供應鏈海外佈局等。台灣民眾黨代理主席、“立委”黃國昌4日批評，“賴政府”應對的方式空泛，看了令人失望透頂。



特朗普（Donald Trump）1日簽署行政命令，對墨西哥、加拿大進口商品加徵25%的關稅，對所有中國商品則徵收額外10%。特朗普日前也表示將對電腦晶片、半導體課徵高關稅，並再度批評98%的晶片生意都跑到台灣，希望這些產業回到美國。



台“經濟部”3日發出聲明，提供4項應對方式，包括：1、成立專案服務小組及諮詢專線，提供即時協助。2、針對廠商海外布局提供客製化服務。3、在美成立投資貿易服務中心，協助供應鏈海外布局。4、強化台美產業合作，助攻台商創新升級。



台灣民眾黨代理主席黃國昌4日上午接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚廣播專訪。結束後並接受媒體記者訪問。



黃國昌表示，特朗普的新政當然是從美國的角度出發，身為美國總統做的事情就是捍衛美國的利益，這無可厚非，但特朗普的關稅新政無疑會對台灣經濟、高科技產業產生非常劇烈的衝擊，“賴政府”應用最嚴肅的態度面對。



黃國昌說，大家都等著看政府的應對策略、應對方案、政府談判能力，但“經濟部”昨天宣布的措施卻是空泛的成立什麼小組、設什麼電話，然後呢？具體措施是什麼？如何協助廠商？怎麼樣與特朗普政府好好談判？



黃國昌認為，我們希望台美真的是夥伴關係，而非競爭關係，但國際政治是現實的，不是台灣官員嘴巴講講就可以迴避現實層面需要面對的困難與挑戰。