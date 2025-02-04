大S流感重症猝逝　盧秀燕籲有症狀及早就醫

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月4日電（記者 方敬為）藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊因流感併發肺炎過世，先前確診A型流感的中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天分享自身經驗，提醒民眾，當有發燒、咳嗽、身體不適等症狀，切勿輕忽，及早就醫。市府衛生局長曾梓展補充，流感病毒可能引發心肌炎、肺炎、腦炎，都有致命的風險，民眾有相關症狀，要盡速就醫，降低重症風險。



台中市政府4日召開市政會議，盧秀燕主持會議前，特別安排衛生局長曾梓展報告台中市流行性感冒疫情，以及相關衛教。由於徐熙媛確診流感病逝，引發各界關注，盧秀燕要求市府衛生局必須掌握相關情況。



盧秀燕表示，近期流感疫情嚴重，她前陣子也“跟流行”確診A型流感，有切身經驗，要向民眾分享，由於感冒一年四季會發生，許多人在確診時可能誤以為是一般小感冒，而沒有盡早就醫治療，可能伴隨重症風險。



盧秀燕說，要辨別流行性感冒與一般感冒，有幾個徵兆，包括會發燒、咳嗽、不舒服等。一般感冒不會過度不適，但確診流會感到很不舒服，那種感覺難以言喻。再來就是伴隨發燒、咳嗽等症狀，有相關情況就要及時就醫，小心防疫。



曾梓展補充，根據“衛福部”疾管署公告的統計資料，流感季節從去年10月1日到目前為止，全台流感併發重症的有641例，因此死亡的有132例，是前一年的大概1.5倍，也是過去從2020年新冠疫情以來流感疫情最嚴重的一年。台中市重症人數統計截至2月2日止，有67人，其中15人因染疫併發症死亡，死亡的個案多數有慢性疾病，且多數未施打流感疫苗。



曾梓展提醒，台中市截至目前還有2萬8540劑公費流感疫苗，籲請民眾施打疫苗防疫，若有感冒伴隨痠痛、發燒、咳嗽等症狀，要盡早就醫，尤其若有膿痰、胸悶、痰中帶血、意識改變等更要小心，病毒可能引發心肌炎、肺炎、腦炎，都有致命的風險，千望不要輕忽。