民眾黨也要罷綠委　黃國昌向賴清德下通牒

民眾黨代理主席黃國昌接受黃暐瀚專訪結束後合影。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）針對綠營掀起“大罷免”，台灣民眾黨代理主席黃國昌多次呼籲賴清德懸崖勒馬，並稱民眾黨將採取具體行動。黃國昌4日更進一步指出，他等賴清德到5日下午民進黨中常會的公開表態反對大罷免，若繼續拿公民團體當擋箭牌，民眾黨將盤點、下鄉到不適任綠委選區宣傳不適任事蹟。



黃國昌也點名，綠委鍾佳濱、許智傑不要以為在屏東、高雄就是舒適圈，他會用最具體的方式，讓地方鄉親知道誰是不適任的“立委”，不會只待在台北講。請民進黨不要心存幻想，認為民眾黨沒有作為。



台灣民眾黨代理主席黃國昌4日上午接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪做上述表示。



賴清德去年520上台後，朝野關係如緊繃的弦，但大年初六、3日新春開工第一天，朝野就吹起大罷免號角，近20個親綠罷免團體上午赴“中選會”送件要罷免藍委，呼應柯建銘日前喊出“大罷免”。



黃國昌表示，此前他就多次闡述罷免制度的宗旨是淘汰不適任民意代表，罷免是“憲法”賦予人民的權利，但民進黨發動的大罷免已成為政黨鬥爭工具，民進黨是在為去年大選賴清德只拿40%選票、“立委”席次並未過半的結構，選輸不認輸，希望有重新選舉翻盤的盤算。民進黨手握執政權，卻一天到晚搞政治鬥爭，對在野黨監督抹紅抹黑，這與賴清德所說的台灣社會要團結、朝野要和諧有很大的落差。



黃國昌說，他不希望台灣社會、政治走上大罷免的這條路，賴清德需要清楚地告訴台灣社會，民進黨不贊成也不會走大罷免這條路，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的發言，就只是個人發言。



黃國昌強調，就等到5日民進黨中常會，賴清德身為民進黨主席需要清楚地表達態度，尊重公民團體，但民進黨反對大罷免、下令黨公職不准參加。



黃國昌指出，若賴清德、民進黨繼續拿公民團體當擋箭牌，講騙3歲小孩的話，民眾黨一定會有反製作為，將清楚盤點哪些是不適任的“立委”，例如施加性暴力攻擊女性“立委”的民進黨籍“立委”鍾佳濱，他過年跑屏東，鄉親都抱怨鍾佳濱沒回選區，都是助理在跑選民服務。他會用最具體的方式，讓屏東鄉親知道誰是不適任“立委”，不要以為在屏東很舒適就沒辦法罷免。



黃國昌認為，還有民進黨籍“立委”許智傑，“立法院”在表決財劃法等3大法案時，民進黨號召一堆民眾在外面抗議，結果卻跑去找新潮流大老吳乃仁吃香喝辣，這些都有照片被丟出來，竟然還敢誣告他，這是不是不適任“立委”？他不會只待在台北講這事，一定會直接到選區講。他不是點名要罷免誰，而是把不適任“立委”搬到檯面上講。



黃國昌批評，柯建銘下令超甲級甲動、綠委服務處成立罷免連署站、“行政院長”卓榮泰針對選罷法提覆議延緩法案生效日助攻，讓民進黨側翼昨天趕著送第一階段罷免連署書，說民進黨沒介入罷免，這種話術台灣民眾不會相信，只會更憤怒，認為民進黨沒擔當，賴清德與柯建銘根本是在唱雙簧。