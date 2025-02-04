女柯粉寄信恐嚇北檢　被罰60小時義務勞務

台北地檢署。（中評社 中評社） 中評社台北2月4日電／26歲陳姓女“柯粉”，去年9月不滿台灣民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押，寄送恐嚇信至台北地檢署，揚言若法院不判柯無罪並釋放柯，包括中國國民黨籍台北市議員鍾小平、前民眾黨員吳靜怡、“中選會主委”李進勇、前“司法院長”許宗力、副院長蔡炯燉的住家都會“裂開倒塌”。北檢指揮警方偵辦，因陳女認罪，檢方4日給予陳女緩起訴處分2年，須提供60小時義務勞務並接受6小時法治教育。



檢方調查，陳女於去年9月16日上午，在高雄市住處以手機撰打恐嚇信，內容為若台北地院院不判柯無罪定讞並釋放柯，包括台北市議員鍾小平、前民眾黨員吳靜怡、“中選會主委”李進勇、各縣市選務官員、台北地檢署及廉政署、台灣高等法院及台北地院官員、將卸任的“司法院長”許宗力、副院長蔡炯燉的住家，將會在去年10月3日“裂開倒塌”。



陳女再將恐嚇信影印後，署名寄信者為“神（佛菩薩）指派某位無名YOUTUBER寄信給某人告知京華城案的真正真相”，在高雄燕巢郵局將恐嚇信以限時掛號寄給北檢主任檢察官。



案經北檢政風室分案，檢方指揮中正一警分局搜索陳女住處，查扣相關證物，依恐嚇公眾罪將陳女送辦，陳女坦承犯行，檢方給予緩起訴處分。