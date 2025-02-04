台中燈會主燈女媧被嫌醜　盧秀燕：樂見討論

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月4日電（記者 方敬為）台中市政府主辦中台灣燈會，今年融入中國神話打造“女媧”主燈，造型毀譽參半，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，中台灣燈會未演先轟動，有些人覺得主燈很特別，有些人覺得醜，樂見受到討論，也歡迎屆時民眾親自來體會。今年燈會邁入25屆，保證最有創意、規模最大，請大家春節過後到台中過元宵、賞花燈。



台中市政府4日召開市政會議，安排觀光旅遊局專案報告2025中台灣元宵燈會籌備情形，今年燈會將在2月8日登場，一路至2月23日，長達15天，在水湳中央公園盛大展出。今年燈會以“蛇現幸福”為題，將是全台最大單一場域的地方型燈會，規劃9大主題燈區，有逾百組花燈展示，讓中央公園變身璀璨燈海，還有主題市集“蛇も市”，要讓民眾賞燈之餘，還能夠逛街購物、大啖美食小吃。



盧秀燕表示，中台灣燈會今年邁入25周年，保證是全台最有創意、規模最大的元宵燈會，今年是蛇年，台中市打造全台會唯一跳脫生肖意象的主燈，就是以古代神話女媧為主體打造主題燈，相當特別，目前還在建置階段就有很多的網友跑去看，有些人覺得震撼、特別，當然也有人嫌醜，未演先轟動。



盧秀燕說，全台都在舉辦燈會，台中市要如何出奇致勝，今年的主燈造型受到廣泛討論，就是凸顯出特殊性。那主燈究竟是特別、震撼還是醜，歡迎大家踴躍參觀，親身體會。



盧秀燕並提醒民眾參觀中台灣燈會，一定要穿輕鬆方便走路的鞋，因為燈區全台最大，要走完全程一定要輕裝便行，燈區旁就是全台最大的逢甲夜市，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也來逛。民眾可安排兩天的時間到台中，逛燈會、走夜市，保證不虛此行，祝大家元宵節快樂。