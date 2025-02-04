葉元之曝綠營恐推公投綁罷免　官方介入

藍委葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北2月4日電／全台大罷免遍地開花，綠營3日搶先把19名中國國民黨籍“立委”及新竹市長高虹安的第一階段罷免連署書送進“中選會”。國民黨籍“立委”葉元之3日在網路節目表示，有政黨介入一定會進入投票，關鍵是各區罷免是否會分開投票，“如果是同一天，那就會跟大選一樣”，也傳出民進黨要公投綁罷免，催投票率同時讓官方資源介入。



根據《中時新聞網》報導，葉元之3日接受網路節目《新聞！給問嗎？》專訪表示，罷免連署第一階段1%、第二階段10%，但關鍵在於會不會進入投票，他個人評估是一定會投票。之前基隆罷免市長謝國樑時，第一階段過關後，中間有一度涼掉，連很多綠營名嘴私下都覺得會涼掉，結果民進黨一下令，罷免謝國樑立刻二階過關、罷免成案。



葉元之說，只要有政黨力量介入，二階一定會過，罷免案一定都會進入投票，而現在一階都有政黨力量介入了，二階一定也會有政黨力量介入。



葉元之分析，他個人評估各區罷免一定都會二階過關，而進到大罷免後，關鍵則是各區的罷免投票是同一天還是不同天，現在藍營有傳出，民進黨想要罷免綁公投，利用公投衝出投票率跟罷免，複製“四個不同意”的模式，另一個好處則是可以讓“中央政府”資源介入，像過去前“行政院”蘇貞昌在各地宣講。



葉元之指出，現在的重點在於各區罷免投票會不會是六月到八月之間分開投票，或者是都在同一天投票，“如果是同一天，那就會跟大選一樣”。