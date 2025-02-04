賴士葆：民進黨政府對美101招　緊抱大腿

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月4日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普擬對半導體課徵高關稅，並批評98%的晶片生意都跑到台灣。台“經濟部”3日提出4項應對措施，包括設置諮詢專線、協助供應鏈海外佈局等。中國國民黨籍“立委”賴士葆今天對此批評，“賴政府”拿不出因應方式，看起來“經濟部長”郭智輝是變成了美國商務部長，衹有101招，繼續緊抱美國大腿。



特朗普（Donald Trump）1日簽署行政命令，對墨西哥、加拿大進口商品加徵25%的關稅，對所有中國商品則徵收額外10%。特朗普日前也表示將對電腦晶片、半導體課徵高關稅，並再度批評98%的晶片生意都跑到台灣，希望這些產業回到美國。



台“經濟部”3日發出聲明，提供4項應對措施，包括：1、成立專案服務小組及諮詢專線，提供即時協助。2、針對廠商海外布局提供客製化服務。3、在美成立投資貿易服務中心，協助供應鏈海外布局。4、強化台美產業合作，助攻台商創新升級。



賴士葆今天在“立法院”受訪時表示，特朗普最喜歡的字詞就是關稅，連加拿大、墨西哥都要加徵關稅，過去加拿大、美國、墨西哥三個國家有所謂的北美自由貿易協定，他們的貨物互相融通，屬於經濟一體，彼此之間沒有關稅，結果現在特朗普要課徵加拿大和墨西哥25%的關稅，這完全顛覆過去的普遍思考。



賴士葆提到，特朗普甚至揚言要向歐盟課稅，這等於逼迫歐盟向中國大陸靠攏，現在已經開始有這個傾向了。原來拜登組成的反中聯盟不是破功了嗎？民進黨和賴清德怎麼辦呢？



賴士葆強調，當然更在意的是特朗普這一系列動作對台灣的影響，如果真要課徵台積電晶片100%關稅，那還得了，即便台積電沒有受傷，也會產生很多問題。現在“賴政府”要好好思考如何因應，但目前看來，郭智輝是把台灣的“經濟部長”變成美國商務部長一樣，對美國衹有101招，就是繼續抱美國大腿，這很可悲。