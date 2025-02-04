吳思瑤反擊黃國昌　促與蔡壁如辯論路線

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月4日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘鼓動“大罷免”，昨天“中選會”一開工就收到19件罷免藍營“立委”案。台灣民眾黨代理主席黃國昌今呼籲賴清德懸崖勒馬，清楚告訴台灣社會反對政治鬥爭，否則民眾黨會有相應作為。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪回擊，黃國昌單挑賴清德是劃錯重點、找錯對象，亂發動惡罷是國民黨，應該去找國民黨主席朱立倫，不要消費賴清德。



吳思瑤表示，黃國昌想要角逐主席，要博更大罷免，但不要消費罷免，希望民眾黨調整路線，應該以和解合作作為民眾黨路線，黃國昌可以和蔡壁如來場深刻辯論，這才是社會更期待的。



黃國昌也點名民進黨“立委”鍾佳濱、許智傑等人不適任，未來也不排除到選區為罷免宣講。許智傑對此回應說，尊重民眾黨的意見，如果有一兩條非關鍵條文沒表決就得被罷免，那麼黃國昌投票也曾缺席過，國民黨“立委”葉元之也曾缺席，以黃國昌邏輯是不是應該要自己辭職，然後一起不分黨派罷免葉元之。



許智傑說，不然嚴以待人寬以待己，只能鞏固同溫層，對於黨主席選舉可能會加分，但下一屆應該就沒辦法突破5%的不分區得票門檻。



吳思瑤也說，黃國昌永遠是黃國昌，喜歡自抬身價，不放棄劍指賴清德，威脅賴對於罷免要辯論，這個說法是墊高自己政治權位。不會大小事都點名賴清德，黃國昌不要劃錯重點、找錯對象。賴清德是“總統”，是黨主席，已經清楚說明罷免是民意主導，民進黨沒有，也不會針對各地罷免進行主導，讓民意先行，人民就是“國家”主人。



吳思瑤也說，要針對罷免議題辯論，發起不正當罷免應當去找朱立倫，指名罷免綠委的是國民黨。現在第一階段達標的連署案件都是公民團體發起，國民黨才是不折不扣用政黨民意指定罷免誰，包括她本人，黃國昌應該要去跟朱立倫對話、說服朱立倫，要求國民黨不要亂發動惡罷。