黃國昌拋參選新北市長風向　願藍白協調共推

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）面對2026地方選舉，台灣民眾黨代理主席黃國昌4日坦言，前主席柯文哲遭羈押，的確對民眾黨的發展與佈局造成非常大的影響，他的目標是六都至少都有3席市議員組成黨團，他會百分百投入全台輔選，甚至去戰其中一都的市長，要選哪話不要說太死，但新北市目前的確是他的責任區，他不排斥藍白有協調或初選機制，共推一組人馬。



台灣民眾黨代理主席黃國昌4日上午接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚廣播專訪。



黃國昌表示，2026這一局，因為柯文哲被政治追殺、羈押在台北看守所，的確對民眾黨接下來的發展與佈局造成非常大的影響，他去年就知道賴清德不只是要政治追殺柯文哲，也要摧毀民眾黨，因此他沒有任何虛幻的想法認為賴清德會放過柯文哲或民眾黨。



黃國昌說，柯文哲還在擔任民眾黨主席時，他就公開講過，柯文哲要他去哪戰，他就去哪戰，絕不迴避，而現在狀況更複雜，柯文哲被關押，檢方用2個可笑的理由，一是會逃亡，二是有串證之虞，那他就希望2025年法院密集審理，趕快有一審結果出來，檢察官也不要拖，趕快公開交互詰問，不要讓我們每天都在等什麼時候要開庭。



黃國昌強調，2026地方選舉民眾黨不會缺席，目標是在六都、新竹市都要有3席以上的市議員，要有民眾黨的黨團，他會親自輔選，也不排除選市長，時間上一定會有衝突。而究竟是全台跑輔選，還是有戰略意義的一區全力拉高民眾黨在選戰上的發言位置與聲量，各有優缺點。



至於是否鎖定新北市？黃國昌指出，有些話不要說得太早、太死，但新北目前的確是他的責任區，他在新北的耕耘也從未停止過。



黃暐瀚追問，希望藍白要有協調或初選機制嗎？黃國昌說，他完全不會排斥。黃暐瀚再度追問，意思是藍白推一組民調高的人選嗎？黃國昌強調，他不會排斥。