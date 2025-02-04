朱立倫赴新北黨部新春團拜　侯友宜缺席

國民黨主席朱立倫赴新北市黨部出席新春團拜，新北市副市長劉和然（左二）代表市長侯友宜出席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北2月4日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫今日赴國民黨新北市黨部舉行新春團拜，國民黨籍新北市長侯友宜缺席，由新北市副市長劉和然代表。由於外傳劉和然是侯屬意交棒的新北市長接班人選，受到矚目。



另外，侯友宜另一位左右手，前新北市副市長謝政達也出席今天的團拜，謝政達在侯友宜參選2024年大選期間擔任競選辦公室副執行長，選後轉任新北市工商發展投資策進會總幹事。



侯友宜今日上午赴板橋客運站慰勞春節期間輪值的公車駕駛員。



今天是新春開工第二天，朱立倫昨天主持國民黨中央黨部團拜，今日則出席新北市黨部團拜，其他與會成員包括國民黨籍“立委”兼組發會主委許宇甄、國民黨新北市黨部主委黃志雄、國民黨籍新北市“立委”葉元之，以及國民黨籍新北市議員江怡臻、林金結、劉哲彰、連斐璠、游輝冗、金瑞龍、王威元等。



團拜活動還有國民黨新北市黨員約150人出席，由於朱立倫曾任兩屆新北市長，與新北市藍營成員關係親近，朱在現場受到熱烈歡迎，他也逐一向眾人握手致意。



朱立倫表示，昨天侯友宜有和自己通電話，因為今天侯友宜有行程，所以改請劉和然代表出席團拜活動。



劉和然則表示，侯友宜的行程大概一個月前就已經排定，較難臨時調整，所以改由他代為出席。



朱立倫致詞時強調，台灣要的是大家能夠團結、和諧，和比鬥好很多。可惜看到賴清德就任以來，他的字典裡好像衹有鬥字，一定要鬥垮在野黨，但鬥怎麼會解決問題呢？昨天是開工日，民進黨一開工就推出大罷免。民進黨搞惡罷，不問是非公理，只為自身權力，對此我們要勇敢站出來，要以戰止戰。