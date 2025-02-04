吳思瑤：柯建銘多次說這是他最後一任

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月4日電（記者 黃筱筠）對於中國國民黨“立委”賴士葆認為民進黨“立法院”黨團總召柯建銘發動大罷免，是想當“立法院長”想瘋了。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天替柯說話，柯建銘是長期領導他們議事攻防最重要力量與領導，“柯也多次說這是他最後一任”，在“立法院”貢獻心力與服務台灣。她所認識的柯總召把私人利益放到最後，甚至不計個人毀譽，只思考“國家”發展與“國會”需要，且柯建銘多次強調是最後一個任期。



柯建銘發動大罷免，且揚言9月1日“立法院”新會期將罷免掉全部國民黨區域“立委”共41席，再進行“立法院長”改選。賴士葆說柯建銘是否想當院長想瘋了。



民進黨“立法院”黨團今天由吳思瑤回應時事議題，黨團總召柯建銘今天並未出面，黨團也未召開記者會。



吳思瑤說，柯建銘是長期領導他們議事攻防最重要力量與領導。柯多次說這是他最後一任在“立法院”貢獻心力與服務台灣，她認識的柯總召把私人利益放到最後，甚至不計較個人毀譽，只思考“國家”發展與“國會”需要，柯建銘強調是最後任期，他無論如何要守護台灣民主。



吳思瑤也說，是誰揣測、腦子裡面追求權力，才會這樣想。大家認識柯建銘是無私奉獻，不為自己權力做事，也不會選擇性針對政治進行權力競逐。賴士葆委員跟柯建銘總召應該也熟識多年，這個觀察是謬誤。



賴士葆還分析柯建銘是是權力飢渴症與心理創傷症候群。吳思瑤表示，大過年應該要存善念、說好話，政黨不同不能祝福，但也不要攻擊彼此。不當影射失之公允、欠缺厚道。柯總召最瞭解“國會”生態，是“國會”支柱，賴士葆大過年要收斂一下發言內容，大家都是好同事。