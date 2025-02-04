朱立倫：賴清德若要兩岸對話就別說一套做一套

國民黨主席朱立倫受訪時，藍委葉元之（左一）緊跟在黨主席朱立倫旁邊。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北2月4日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫今日上午出席國民黨新北市黨部新春團拜，身陷罷免風暴的國民黨籍新北市“立委”葉元之緊跟在旁，爭取曝光。對於陸委會堅持要“小兩會”協商才放行大陸福建與上海團客來台，朱立倫表示，觀光是民生議題，希望民進黨不要有太多政治考量，賴清德若盼兩岸對話，就不要說一套做一套。



朱立倫表示，他再一次請民進黨要考量台灣所有觀光業者的需求及民生需求，不要有太多的政治考量，不要再造成兩岸的對立。賴清德就任之後一直在鬥，一直在製造對立。如果賴清德希望兩岸一定要對話交流，就不要說一套做一套。



對於子弟兵葉元之被罷免，朱立倫表示，很不幸民進黨在新春一開工就搞惡罷，當家鬧事，讓社會大家非常搖頭，但是我們相信該做的事情還是要努力去做，葉元之很努力在經營選區，每天都勤跑基層，尤其配合新北市長侯友宜做好所有重大建設，好好處理民眾要解決的問題，這就是最好的努力。



葉元之與朱立倫淵源深，2010年朱立倫當選新北市長後，延攬葉元之進入市府任職。2014年朱立倫競選連任時，葉元之出任競選團隊發言人，朱連任後，葉元之成為新北市府新聞局主任祕書、新北市政府副發言人。



2018年葉元之參選新北市板橋區市議員，並成功當選，2024年參選新北市板橋東區“立委”，成功擊敗強敵民進黨羅致政成為新科“立委”。



然而葉元之在“立委”選舉中獲得7萬8134票，得票率46.11%，羅致政則為7萬5841票，得票率44.76%，兩人差距極小，加上此前羅致政曾在此區當選兩屆“立委”，綠營基底並不弱，使得葉元之早早就被盯上，成為綠營側翼罷免對象。



今日朱立倫赴國民黨新北市黨部出席新春團拜，葉元之搭乘朱的座車一同到場，隨後一路緊跟在旁。