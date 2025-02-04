大S流感猝逝全台搶疫苗　1天4萬人施打

衛生所內擠滿等候接種流感疫苗的民眾。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月4日電（記者 方敬為）藝人大S徐熙媛流感併發肺炎病逝日本消息3日傳出，台灣各地引爆流感疫苗接種潮。“衛福部長”邱泰源4日表示，截至今天上午，公費流感疫苗仍有約16萬劑，盼讓年長等高危險族群優先接種，抗流感藥物備有200多萬份、相當充足。



疾管署發言人曾淑慧昨日召開記者會說明，今年度流感疫苗共採購678萬劑，全台有3073家醫療院所（含縣市衛生局所）有庫存，包含25家醫學中心、84家區域醫院、231家地區醫院及2692家診所等，尚有20萬劑。



顯示不到一天的時間，全台施打流感疫苗4萬劑。



曾淑慧也說，本流感季自去年10月1日起截至今年2月2日累計641例，死亡病例累計132例，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗；目前全台65歲以上接種率約46.3%、學齡前幼兒68.6%，提醒高風險族群盡快接種。



台中市3日就有破萬人施打疫苗。彰化縣的公費疫苗存量見底，今天仍然“打氣”不減；台中市各地衛生所湧現掛號人潮，不到中午就掛號額滿，預期公費疫苗很快就會消耗完畢。



台中市政府4日召開市政會議，特別安排衛生局長曾梓展報告台中市流行性感冒疫情，以及相關衛教。由於徐熙媛確診流感病逝，引發各界關注，市長盧秀燕要求市府衛生局必須掌握相關情況。



曾梓展說，因名人效應，統計3日天一天，台中共搶打1萬劑流感疫苗，鼓勵民眾持續接種，目前仍有2.8萬劑公費疫苗庫存。