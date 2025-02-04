蔡壁如提黨魁選舉辯論　黃國昌：沒意見

民眾黨代理主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席補選將在15日線上舉行，首場政見發表會在8日台北舉辦，民眾黨主席候選人蔡壁如4日一早發文指出，選務小組至今未公開進行方式，她對納入辯論持開放意見。民眾黨代理主席、候選人黃國昌4日依舊冷處理，他說，他也沒收到任何通知，就平常心，選委會怎麼安排他就怎麼照辦，沒有任何意見。



媒體問及，今年度總預算遭刪減新台幣2075億元，佔6.6%，“行政院主計總處”表示，有部分行政機關業務費遭凍結高達7成，機關運作可能3月中就會停擺。黃國昌說，“賴政府”2025年可動用的預算高達2.9兆元，比蔡英文執政時還要高，有2.9兆元在手上，還不知道如何施政，這麼無能的“閣揆”下台剛好而已。



台灣民眾黨代理主席黃國昌4日上午接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚廣播專訪，黃國昌會後接受媒體訪問，做上述表示。



蔡壁如4日在臉書發文指出，民眾黨主席補選將在15日線上舉行，政見發表會分別是2月8日在台北以及14日在高雄舉辦，但選務小組目前尚未公開政見發表會實際的進行方式，她也未收到選務小組邀集商議選務執行細節。舉辦方式應該要邀集雙方候選人或指派代表來協商，或按一般公職人員政見發表會方式進行也可以，不少支持者建議應納入辯論，她保持開放態度，黨中央也應該是負責溝通協調，經雙方議定後執行，確保選舉過程公平、公正。