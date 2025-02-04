鹽水蜂炮元宵開炸　黃偉哲大推台南觀光

台南市政府今天上午舉行“鹽水蜂炮民俗文化活動記者會”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南2月4日電（記者 蔣繼平）台南市一年一度的民俗盛事台南鹽水蜂炮將於下周元宵節登場，11日展開神轎遶境、12日元宵節晚間在鹽水國中開炸，每年都吸引許多觀光客前往朝聖。由於近期流感盛行，民進黨籍台南市長黃偉哲今天上午在宣傳記者會上也提到鹽水蜂炮蘊含驅邪避疫、祈求平安的傳統意義，並力邀遊客到鹽水小鎮觀光。



“鹽水蜂炮民俗文化活動記者會”今天上午在鹽水武廟前廣場舉辦，宣傳台南鹽水蜂炮將於2月11日展開神轎遶境，並於2月12日元宵節晚間在鹽水國中操場施放3座主炮城。出席記者會活動包括，黃偉哲，綠委陳亭妃、賴惠員，以及國民黨籍台南市議員蔡育輝、民進黨籍台南市議員沈家鳳、王宣貿等人。



黃偉哲致詞時表示，鹽水蜂炮蘊含驅邪避疫、祈求平安的傳統意義，是全台具代表性的民俗活動，更名列世界三大民俗慶典之一，每年皆吸引許多來自海內外民眾參與。此外，近期流感盛行，黃偉哲除提醒施打疫苗、注意健康狀況，也向關聖帝君祈求護佑百姓平安。



除了熱鬧非凡的鹽水蜂炮，黃偉哲也推薦順遊充滿藝術氛圍的月津港燈節。此外，鄰近的新營區天鵝湖公園也將舉辦“新營波光節”，邀請遊客前來鹽水與新營漫遊，探索在地古蹟景點，品嚐道地美食小吃，享受難忘的元宵節。



關於鹽水蜂炮的由來，過去鹽水曾發生瘟疫疫情，當時民間習俗向武廟主祀的關聖帝君請示，並在元宵節當夜，一路燃放炮竹並神轎遶境直至天明。而就在遶境結束後，疫情就此消退，民眾為感念神恩，以及武廟推廣在地民俗文化的理念下，遂演變成每年必舉行的蜂炮民俗盛典。



市府指出，今年鹽水蜂炮活動搭配農曆生肖年以“金蛇報喜蛇年行大運”為活動主題，打造精美花燈炮城，並邀請磐果舞團、台南市各國中、國小表演“大台南囝仔仙拚仙”活動，並推出蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅，系列活動精彩豐富。



市府也提醒，民眾參與蜂炮活動，服裝應以“非可燃性材質”為佳，包括穿戴全罩式安全帽、棉質毛巾、口罩來保護頭頸呼吸道，並著棉質或牛仔厚外套、棉質或牛仔厚長褲、棉質手套、棉質襪子、平底鞋或運動鞋等，防止受傷。