台北市議會新春團拜　85歲首屆老議員現身

左起國民黨台北市議員秦慧珠、前議員顏武勝、議長戴錫欽、市長蔣萬安、議員游淑慧。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月4日電（記者 張穎齊）台北市議會4日上午舉行新春團拜，中國國民黨籍台北市長蔣萬安率領市府一級首長出席。議會也請到台北市第一屆“直轄市”時期議員、現年85歲的顏武勝與會，一團和氣，蔣萬安與議長戴錫欽祝大家開工大吉大利，讓台北市更加國際化。



會場在市議會一樓交誼廳，現場準備了各式點心、橘子，象徵大吉大利。眾人互道恭喜，彼此合影。曾從事旅遊業的顏武勝表示，期盼兩岸觀光能趕快融冰，台官方解除赴陸禁團令，不要有人為操作。



現年85歲的顏武勝，1941年出生於台北市，國民黨籍，1969年當選台北市議會“直轄市”時期第一屆第一選舉區（松山、大安、中山）議員，歷任增額國大、國民黨中評委、台北市議會最高顧問、台灣顏氏總會理事長、中華國際旅遊理事長等。



蔣萬安、戴錫欽均向顏武勝致意，他也分享以前國民黨執政在議會執政時期情況。



蔣萬安、戴錫欽致詞時均表示，新的一年祝大家“蛇”麼都好，府會順利完成總預算，而去年台北大巨蛋也創造了可觀的經濟效益、精采賽事，經典棒球賽將開打。另外藝人周杰倫、張惠妹都創造了分別新台幣17億、23億的演唱會帶動效益。蔣萬安更說，台北市生育率突破1，很不容易，也請大家別叫他再貢獻了，他已貢獻3名兒子。全場笑翻。