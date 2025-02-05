李隆生語中評：美科技圍堵激發中國彎道超車

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月5日電（記者 方敬為）中國生成式AI模型DeepSeek問世，震撼西方科技圈，台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，相關成果證明美國對中國採取科技圍堵的作法，反而促使中國自力更生，從華為手機晶片製程的突圍，到AI技術的進展，當中國因為禁令而必須得降低對西方相關技術的依賴，自然得設法繞道而行，有時候甚至可能因此“彎道超車”。



他指出，根據摩爾定律（Moore’s law），半導體業的製程與技術，每隔18到24個月就會進入到下個世代，當代半導體製程已達1奈米甚至0.7奈米，基本上已到了極致，預期半導體技術將邁入新世代的競爭，這對中國而言是個機會，禁令迫使中國提前考慮如何跳出現有技術路徑，探索新一代科技的可能性。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



針對中國近期在生成式AI模型研發上取得重大突破，李隆生表示，美國AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾對美國政府的晶片銷中國禁令表達反對立場，因為“不讓他們向我們買，他們只會自己去做”，甚至擔憂禁令反而會影響美國在AI領域領導的地位。相關論述從中國近期在科技領域的發展中看來，其來有自。

