牛煦庭：將台積電送美國符合台灣利益？

藍委牛煦庭。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月4日電（記者 張嘉文）傳出美國總統特朗普將對台灣晶片課徵100%關稅。台“經濟部”3日提出4項應對措施，包括設置諮詢專線、協助供應鏈海外佈局等。中國國民黨籍“立委”牛煦庭向中評社表示，特朗普的商人性格是先喊價後談判，在美國優先的原則價值下，現在就是千方百計要讓台灣的晶片產業外移到美國。



牛煦庭強調，但如果台灣晶片產業真的外移到美國，技術、人才外流，請問政府大力宣稱的矽盾還存在嗎？台灣在國際上的不可替代性還有嗎？所以不管特朗普今天喊出百分百關稅的目的是什麼，政府該思考的是，如何維持和美國之間的信任，也要符合“國家”利益的方式，但目前的“賴政府”顯然做不到。



特朗普（Donald Trump）1日簽署行政命令，對墨西哥、加拿大進口商品加徵25%的關稅，對所有中國商品則徵收額外10%。特朗普日前也表示將對電腦晶片、半導體課徵高關稅，並再度批評98%的晶片生意都跑到台灣，希望這些產業回到美國。



台“經濟部”3日發出聲明，提供4項應對措施，包括：1、成立專案服務小組及諮詢專線，提供即時協助。2、針對廠商海外布局提供客製化服務。3、在美成立投資貿易服務中心，協助供應鏈海外布局。4、強化台美產業合作，助攻台商創新升級。



牛煦庭今天在“立法院”接受中評社訪問時對此表示，這當然是台灣經濟的重大挑戰，特朗普是先喊價後談判，但從另外的角度來看，他要讓美國再次偉大，當然需強調傳統的美國價值，包含技術上的全面領先，以及確保美國人本土的就業機會等等。



牛煦庭說，晶片產業產值高，又代表著尖端技術，特朗普當然會希望藉這產業創造美國就業機會，想辦法把台灣晶片產業移往美國。因此特朗普此招，不管本質上要求台積電赴美設廠也好，增加美國就業機會也好，台灣要思考的是用什麼樣的立場來做因應。



牛煦庭強調，很遺憾“賴政府”完全沒有進入狀況，甚至鼓勵企業往美國布局，這不完全遂行美國意志？請問我們的“國家”利益在哪裡？美國開什麼要求就全盤買單，這還是談判嗎？



如果可藉此從美國那換到具體部分承諾，牛煦庭說，而這些承諾是有助於“國家安全”，譬如先進武器和高科技技術的轉移，美國防衛台灣的絕對保證，或者是國際組織的絕對參與，或者甚至是雙邊的同盟關係等等，那也許還可以商量，但顯然目前美國並無開出這些條件，現在執政者把所謂的矽盾拱手相讓，請問真的符合我們利益嗎？這些都是值得大家深思的重點。