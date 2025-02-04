黃珊珊遭爆私訊柯這事　游淑慧轟佞臣秦檜

國民黨台北市議員游淑慧接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪在押，民眾黨籍“立委”黃珊珊遭爆傳訊給柯文哲稱追打柯文哲京華城案都是中國國民黨籍台北市議員游淑慧，民進黨反而在看戲。游淑慧4日受訪痛批，她本就是市議員追查弊案，問心無愧，反倒是黃珊珊才是宛如佞臣秦檜、和珅對柯吹耳邊風，在藍白破局擔任什麼要角？黃珊珊是在幫民進黨撇清責任，要綠白合好嗎？民眾黨代理主席黃國昌知道嗎？



柯文哲涉京華城弊案，遭台北地檢署起訴求刑28年6月，被收押在土城看守所，一審庭將在3月20日下午開庭。《鏡週刊》4日爆，黃珊珊去年6月1日曾傳簡訊給柯文哲表示“台北市打你京華城的都是游淑慧，民進黨反而只打大巨蛋，其他都在看戲”。



游淑慧4日出席台北市議會新春團拜前接受聯訪，痛批黃珊珊這一封簡訊，活生生刻畫出一副“佞臣吹耳邊風”的形象，完全把重點給帶偏，這封簡訊只有一個目的，就是挑起對於藍白的仇隙，幫撇清民進黨的責任。自己身為市議員，查弊案這件事是應有的責任，問心無愧，做錯的事的又不是她，沒什麼好迴避，且京華城案是去年民進黨在議會提案成立專案調查小組後，她被黨團抽籤指派去京華城專案小組，然後又抽籤抽中擔任召集人，並非事先刻意鎖定京案。



“黃珊珊是要幫民進黨撇清責任？脫褲子放屁？”游淑慧說，黃珊珊到底在柯文哲旁邊是什麼角色？是要民眾黨與民進黨和好嗎？2024藍白破局時，黃珊珊又是獻策要角，黃珊珊活脫脫有秦檜、和珅的形象，好比之前藍白推動“憲法”訴訟法，黃珊珊與藍白的立場都不一致，目前黃國昌正在整合民眾黨、角逐黨主席，但黃珊珊心裡在想什麼？柯文哲、黃國昌知道嗎？黃珊珊心思太深層。

