張善政視察桃園航空城　年底可望開花結果

張善政今日前往桃園市大園區視察桃園航空城計劃區段徵收工程。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月4日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日前往桃園市大園區視察桃園航空城計劃區段徵收工程，他在聽完簡報後滿意大讚表示，桃園航空城區內上百條道路、橋樑與公園在今年底前都將陸續完工通車啟用，過去因工程造成不便的黑暗期即將過去，未來大家可以感受道路等多項公共工程完工後開花結果的環境。



張善政今日前往桃園市大園區視察桃園航空城計劃區段徵收工程，包括桃園市副市長暨桃園航空城公司董事長王明鉅、桃園市政府秘書長溫代欣、國民黨籍桃園市議員徐其萬、民進黨籍桃園市議員游吾和與多位大園區各里里長都到場陪同。



張善政指出，航青路是50米寬南北向的全新開闢的重要道路，主要沿著桃園捷運機場線A15、A16至A17站捷運橋下兩側興建的一條大道，全線新闢完成後，將成為連接大園市區及青埔特區的重要道路，並快速銜接國道2號大園交流道，往西轉航城路一段也可直達桃園航空客運園區、產專區，不僅強化公共交通運輸網絡，還能有效紓解既有道路的交通負荷，提升區域間往返的便利。



張善政也提到，2025台灣燈會在桃園，主燈區位在高鐵站前廣場，為因應燈會期間人潮眾多及停車需求，市府優化航青路的施工流程、調整工序加緊施工，燈會期間會暫時開放部分路段通車，由交通局在A16捷運站旁車專區用地及鄰近的文大用地設置3600席臨時停車場，方便民眾停車轉乘機捷到A18高鐵站主燈區賞燈，大量車位可以滿足燈會期間停車及通行需求。



桃園市政府航空城工程處表示，航空城區段徵收第一期工程建設面積達1756公頃，為優化周邊居民的交通需求，今年將完成168條道路及5座橋梁，並計劃於今年工程驗收完成後陸續開放使用，逐步建構更完整的交通運輸系統。未來，市府將持續推動航空城相關建設，透過完善道路系統與地下管道規劃，符合周邊多元使用需求，優化交通運輸與土地利用，進一步促進區域發展，以打造智慧創新與宜居的國際門戶，提升市民的生活品質與城市競爭力。