秦慧珠：陸委會阻陸踩線團　意識形態耍官威

台北市議員秦慧珠接受中評社訪問，向讀者拜年。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月4日電（記者 張穎齊）陸方宣布將恢復福建、上海團客到台灣，傳出最快12日有旅行業來台踩線。陸委會、海基會3日均不證實，並稱要由“小兩會”（台旅會、海旅會）來談。中國國民黨籍台北市議員秦慧珠向中評社表示，陸委會就是想方設法，用盡各種意識形態阻撓兩岸觀光交流、耍官威，或是要給陸方設局，因此她認為踩線團不會順利，悲觀看待兩岸觀光融冰。



秦慧珠在台北市議會接受中評社訪問指出，賴清德、陸委會提出用小兩會方式想先進行溝通，其實就還是想盡一切辦法阻撓，是一種要陸方照民進黨政府做的方式，民進黨想與陸方博弈、比腕力，若真歡迎踩線團來，根本不用提出這些方式。而陸委會即可怪罪是陸方不答應小兩會，因此不給簽證、要踩剎車，她對踩線團與未來開放陸客來台觀光是悲觀，都不會順利。



秦慧珠也提到，此次原本台北市政府邀請上海市台辦主任金梅、上海市文化和旅遊局長鍾曉敏等13人主團要出席2日晚間台北燈節，但陸委會以“上海市與台北市1月20日才送件、送件時間太趕，來不及審查”，全團審核未過。至於上海文旅局副局長金雷帶隊的第二團，陸委會仍在審核中。只准許第三團14位燈藝師與旅遊業13日抵台。其實這也是陸委會在阻撓，要與陸方較勁。



秦慧珠說，陸委會起先就說送件太晚，後來又說是上海台辦不讓上海台商參加海基會的台商新春團拜，完全是政治審判、意識形態、毫無道理。



她說，上海台辦去年來台北市政府，與蔣萬安有閉門的會議，但蔣萬安並不會擺陸方台辦一道。陸委會就是這樣耍官威，更會要求不得這樣、不能那樣、不可接受媒體訪問等等，導致不只是台辦，很多陸方民間團體也不敢來。總之民進黨政府要阻撓兩岸觀光交流，可以有各種說法去設限阻擋。