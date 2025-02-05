中評鏡頭：桃園台灣燈會倒數　童趣主燈亮相

即將登場的桃園台灣燈會有全台最大、高達10米高的卡比獸童趣主燈。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月5日電（記者 盧誠輝）2025台灣燈會將在12日至23日登場，這是睽違9年後又在桃園舉辦，隨著燈會即將到來，現場工作人員正忙進忙出、緊鑼密鼓的布置會場。今年台灣燈會主題為“光聚千塘串桃園”，藉由燈藝巧妙地串聯桃園的在地特色，並與眾多埤塘的水面交相輝映，呈現出結合自然與文化的動人光影盛宴。



台灣燈會除了位在桃園機場捷運A18高鐵桃園站的主燈展演場外，從捷運A18一路延伸到捷運A19桃園體育園區站則為第二展區“光的遊戲場”，共有五大主題燈區，範圍涵蓋超過20公頃。其中，位在桃園兒童美術館前的“光臨千塘國”燈區，應是最受小孩歡迎的燈區，近日包括皮卡丘、卡比獸等大型燈飾布置都已陸續裝置完成。



桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟表示，“光臨千塘國”燈區是2025台灣燈會中唯一擁有埤塘地貌、看得到廣闊水域的區域，並由此特色設計出“百變奇獸”與“奇幻生態”燈飾布置，像是全台最大、高達10米高的卡比獸、6米高的皮卡丘，都已陸續進場測試，巨大萌獸躺臥青塘園，周邊還有許多寶可夢卡牌，另外像是在地原創野獸“桃獸”、“奇遇巨獸”等也已陸續進駐。