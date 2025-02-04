士官太缺人　台軍方擬退伍滿1年內可再入營

台軍方面臨人力短缺的問題。（中評社 資料照) 中評社台北2月4日電／台灣軍力吃緊，根據“立法院”預算中心指出，志願役人數去年6月底更是降到15萬人，為2018年後新低，其中又以基層軍士官最缺人，為了迅速補足兵源空缺，軍方除了積極擴大徵才，同時也修正公告“陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第6條修正草案”，新草案規定，只要退伍滿1年內者，可立即重新甄選入營。



根據原規定，退伍未滿1年的軍、士官“不得”參加甄選入營，但新草案只要依規定申請退伍獲准者，滿1年內隨時可再參加入營甄選。



根據2025年度防務預算書，2025年減少的“預算員額”中，全都是基層部隊骨幹的士官、上等兵和一等兵，甚至選擇賠錢提前退伍的軍士過去4年增幅已達4倍之多。



台軍方的公開資料顯示，軍人編現比逐年下滑，自2020年起至今，編現比分別為88.57%、87.57%、82%、80%，2024年為78.6%，短短4年減少近10%。



對此軍方則回應，正以“減少人力流失”、“提高留營意願”及“提升招募成效”等3面向努力。將參考海外招募作法，包括採取各種人性化管理措施，適度開放入營限制條件，及研擬提高人員薪資待遇等方案，使官兵有感並提高社會青年從軍意願。



軍方評估目前最快的方案，就是依規定申請退伍獲准者，滿1年內隨時可再參加入營甄選，這類的熟手，將可以迅速補足目前大幅流失的基層軍、士官骨幹。