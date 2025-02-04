李遠參加書展開幕　致詞不忘抱怨預算被刪

李遠致詞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月4日電(記者 俞敦平)台“文化部長”李遠今日在2025年台北國際書展開幕致詞時，除了強調義大利文化影響與書展亮點，也不忘抱怨因為“文化部”媒體宣傳預算遭刪6000萬元(新台幣)，導致本次展覽部分優惠縮減。然而，他強調不會氣餒，將透過社群力量繼續推廣文化活動，並呼籲民眾踴躍參與，共同支持台灣文化與出版業的發展。



2025年台北國際書展於2月4日至9日在台北世貿一館舉行，主題為“閱讀異世界”，同時展邀請義大利擔任主題國。共有來自29個國家、504家出版社參展，內容涵蓋簡體書專區、香港出版商專區與台灣本地的出版商與政府機構例如台北故宮與台灣文獻館也設有展位。



李遠致詞時首先指出，義大利文化從文藝復興時期至今持續深刻影響全球，也成為台灣人的文化養分。為展現其文化魅力，本次書展邀請11位義大利作家來台參與座談，並策劃新生代插畫及漫畫展覽，展示童書、繪本等精選作品。



李遠特別提到數位主題館以義大利經典作家卡爾維諾(Italo Calvino)的著作《如果在冬夜，一個旅人》為靈感，策劃了由AI與八位台灣作家協作的展覽，探索人工智慧與文學創作結合的可能性。



接著，李遠話鋒一轉，提到“文化部”今年媒體宣傳預算被刪減6000萬元，導致原本針對13至15歲提供的文化幣“買二送二”方案，僅能維持“買二送一”。儘管如此，他強調仍會讓18至22歲青年於書展期間免費入場，期望為年輕人打造更多閱讀機會。

