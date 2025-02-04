19藍委陷罷免危機　尚毅夫示警定要熱戰

藍委徐巧芯。（截自“新台派上線”YouTube直播畫面) 中評社台北2月4日電／第11屆“立法委員”就職滿一年，綠民團發起罷免葉元之、徐巧芯等19名藍委第一階段連署書，已送到“中選會”。對此，媒體人尚毅夫示警，國民黨沒有權利打冷戰，一定要熱戰，罷免方催出7、8成選票加上中間選民，就能達到25%門檻，以徐巧芯選區來說，僅贏1萬票當選，但有6萬人沒投票，關鍵就在過去政治冷漠的中間選民。



根據《中時新聞網》報導，尚毅夫昨在政論節目《新台派上線》表示，民團送出19位藍委及新竹市長高虹安的罷免連署，相信國民黨透過組織也能輕鬆通過1%門檻，送出罷免綠委的連署，未來會是全台性政治活動，藍綠對決、投票率會拉高。



尚毅夫也直言，若罷免維持25%的門檻，沒有改成“被罷免人當選票數＋1”，那被罷免人沒有權利打冷戰，因為門檻就是25%。以花蓮選區來說，當時民進黨“立委”候選人張美惠拿到5萬多票，以總人口19多萬計算，5、6萬也快到25%門檻。



尚毅夫也點名，徐巧芯過年期間一直巴著市長蔣萬安，說不擔心罷免都是騙人的。雖然徐巧芯過去挺柯文哲，會有民眾黨的票，但現在民眾黨的票跟2024已經不一樣，基本票源已經萎縮。



尚毅夫也計算選票，2024“立委”選舉時，徐巧芯得到8萬9727票、民進黨候選人許淑華則得到7萬6113票，兩人差距僅1萬多票，但沒有投給藍、綠的選民，還有6萬多票，“這次罷免案可以觀察，過去這些對政治冷漠的票源，現在的投票行為會是什麼，如果這些人有一定的比例出來投票，國民黨不要說哪個選區是穩的”。（經查，2024信義南松山“立委”選舉，總選舉24萬多人扣除有效票17多萬，約有6.4萬人未投票）。



尚毅夫強調，若罷免門檻是25%，國民黨一定只能打熱戰，沒有冷戰空間，包括王鴻薇、徐巧芯，罷免方都有足夠票源能跨過25%的門檻，只要動員7、8成票數，再加上中間選民站出來、國民黨票源萎縮，就有可能完成罷免。而因投票率因素，被罷免方很難把當選得票全部催出來，“沒有任何一個選區國民黨可以堪稱是穩的，當藍綠一對決打起熱戰，關鍵就在中間選民。”