鹽水蜂炮沉浸式體驗　台南武廟首創數位玩法

鹽水武廟主委翁再進介紹水武廟今年首度推出“沉浸式鹽水蜂炮體驗”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南2月5日電（記者 蔣繼平）一年一度的民俗盛事台南鹽水蜂炮將於元宵節(2月12日)晚間登場，每年都會吸引海內外遊客前往，全副武裝地撲向炮城火光中，可說是難得的體驗。鹽水武廟今年首度推出“沉浸式鹽水蜂炮體驗”，利用數位化環景影像，讓遊客有如身歷其境，感受在蜂炮中衝鋒陷陣的魅力。



位於台南市鹽水區的鹽水武廟，每年元宵舉行的“鹽水蜂炮”，被列入世界三大民俗慶典之一，往年都吸引數十萬遊客前往。而今年鹽水武廟利用文物館空間打造“沉浸式鹽水蜂炮體驗”設施，上月剛全新啟用，讓無法親臨現場的遊客也能體驗到蜂炮開炸的震撼。



希望大家隨時都能體驗蜂炮文化魅力！鹽水武廟主委翁再進表示，因為體驗蜂炮需要做好防護措施，而透過最新的高科技虛擬實境技術，就能讓參與者以最安全、逼真的方式來欣賞。



而短短3分鐘影片及設施，據了解就斥資新台幣100萬元打造，若想加長影片至5分鐘，竟還要多花20萬元，能做到這種改變轉型，背後也經過一番努力。而原本的文物館空間，分別介紹鹽水蜂炮的歷史及來由、關公的生平事蹟、展示各種關公雕塑作品。



鹽水武廟主祀關聖帝君，創建於清康熙七年（西元1668年），每年“鹽水蜂炮”活動的主辦單位。過去鹽水曾發生瘟疫疫情，當時民間習俗向武廟主祀的關聖帝君請示，並在元宵節當夜，一路燃放炮竹並神轎遶境直至天明，而就在遶境結束後，疫情就此消退，民眾為感念神恩，以及武廟推廣在地民俗文化的理念下，遂演變成每年必舉行的蜂炮民俗盛典。