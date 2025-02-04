最長壽的燈會在台中！3大燈區足足絢爛67天

軟埤仔溪雪人燈飾景觀。（台中市水利局提供） 中評社台中2月4日電／中台灣元宵燈會“蛇現幸福”8日將於台中市中央公園盛大登場，為期16天，而全台最長壽的豐原燈會也與“蛇現幸福”遙相呼應。水利局4日指出，豐原3大燈區“軟埤仔溪周邊”、“葫蘆墩圳”、“陽明大樓”一路從耶誕節點亮至2月17日，歡迎遊客造訪與福祿葫蘆、大雪人等共度元宵佳節。



全台最長壽的燈會在豐原！為營造城市亮點，水利局在豐原“軟埤仔溪周邊”、“葫蘆墩圳”、“陽明大樓”3大區域精心布置各式燈飾，燈飾設有福祿葫蘆、大雪人等特色造型，一路從去年12月13日耶誕節前點亮至今年2月17日元宵節後，3大燈區的視覺饗宴足足長達67天。



水利局長范世億指出，中台灣燈會將於8日盛大登場，豐原3大燈區則與中台灣燈會遙相呼應。燈飾主要集中於河岸空間，不僅展現水利建設與水環境改善成果，也希望光彩奪目的燈飾吸引市民及遊客前來豐原，促進豐原地區觀光經濟發展。



水利局表示，葫蘆墩圳及軟埤仔溪也布置寓意祈福與祝福的燈飾，葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾“璀璨星光、豐滿月圓”裝點兩旁，象徵大甲溪清澈的水源源源不絕的滋養著台中。



另軟埤仔溪則在葫蘆墩公園第三區以“日光廊道”作為迎賓入口，“繽紛水岸”與“魚你相遇”主題燈飾，展現豐原陽光明媚與潔淨水源的自然之美。第四區設有一座高達4米的葫蘆大雪人，旁邊圍繞著4座小雪人。此外，陽明市政大樓周圍布設金黃色光環境氛圍，融合雪花及麋鹿元素，成為市民散步休憩的好去處。