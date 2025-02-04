馬英九促綠放棄台獨　邱垂正：盼有善意堆疊

陸委會主委邱垂正受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月4日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張，觀光卡關，馬英九許願兩岸和平交流，並盼民進黨當局放棄台獨幻想，改善關係。陸委會主委邱垂正4日表示，陸委會也是一直期盼兩岸能有善意堆疊，和平穩定、互惠共榮。他強調，針對兩岸觀光已發函給海旅會，希望很快有正面回應小兩會（台旅會、海旅會）。



2025年台北國際書展書展於台北世貿一館舉行，邱垂正下午參加夯看Hong Kong開幕茶會，現場約20人，有許多香港藝文創作者、出版業人員等。邱垂正會後受訪。



媒體問及馬英九許了3個新年願望，“風調雨順災難少，國泰民安出口多，兩岸和平交流旺”，期盼民進黨當局以蒼生為念，放棄“台獨”幻想，改善兩岸關係？



邱垂正回應，陸委會也希望兩岸堆疊善意，相向而行、正向循環、和平穩定、互利互惠、共利共榮，這些一直也都是陸委會的期盼。



記者追問，世貿一館也是旅展舉行地點，海旅會也曾在此設置攤位活動，陸委會今年立場？邱垂正說，過去在這邊舉辦的夏季、秋季旅展，都有許多大陸旅行業者來台參加旅展、共襄盛舉，陸委會當然也希望透過觀光小兩會溝通後，交流能夠落實推進，透過小兩會溝通，陸客來台就是為業者謀最大權益，對整體“國家”、“國人”都是最大利益，建議以小兩會來協商事宜。



媒體問，陸委會副主委梁文傑說已發函給海旅會，有無下文？若被已讀不回，上海、福建旅遊踩線團就不能被核准來台嗎？



邱垂正說，已有向對岸海旅會發函表達了，也希望很快有正面的回應。陸委會的態度是維護兩岸觀光旅遊權益、保障兩岸民眾，很多事需要透過有效的協商機制，小兩會比較沒政治前提，希望讓觀光交流更穩、更順，凡事起頭難，行穩致遠、一起努力，小兩會可討論踩線團。