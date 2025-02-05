楊應超：看加墨出招　台灣不能被美予取予求

科克蘭資本董事長楊應超接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普擬對半導體課徵高額關稅，並批評98%的晶片生意都跑到台灣。前外資首席分析師、科克蘭資本董事長楊應超向中評社分析表示，很明顯特朗普是將關稅當成工具，最大目的是要台積電把最先進製程都搬到鳳凰城，且是愈快愈好。



美國當然是強國，楊應超說，但台灣面對美國這樣的手段，也要想個雙贏的方法，不能讓美國予取予求，必須不卑不亢去談判，要懂美國文化，如何和他們溝通，墨西哥和加拿大就是很好的例子，至少先爭取到30天延後，空間出來了後續再一步一步談。



楊應超說，其實特朗普這招，對台積電來說是有底氣可以和美國談判，畢竟台積電的高階晶片是獨門生意，且目前沒有競爭者，所以美國要加關稅，台積電基本上影響不會太大，增加的成本會是客戶端如蘋果、輝達（NVIDIA）等一起吸收，台積電需要擔心的不是關稅，要擔心的是全部技術都被搬去美國。



楊應超認為，台灣政府應該要發揮作用，協助台積電和美國談判，就如特朗普也揚言要對墨西哥、加拿大的商品課徵關稅，但兩國政府宣稱回課美國商品25%關稅反制，一來一往就創造出和特朗普談判的空間，目前換來特朗普宣布對這兩國家增加關稅措施延後30天。因此，不讓美國予取予求，找出雙贏的方案是關鍵，而不是政府在後面推一把，加速台積電的赴美。



楊應超在台北出生，國中起就隨父母移民美國亞利桑那州，在美國居住超過40年，具美國普度大學電機工程碩士學位，曾任巴克萊銀行及花旗環球亞洲區董事總經理和亞太區科技首席分析師、瑞士信貸董事和首席科技硬體分析師、高盛證券科技分析師等。

