合歡山下雪出動鏟雪車　部分路段限掛雪鏈

合歡山台14甲線今晨解除降雪封閉管制，公路局出動鏟雪車清理路面。（埔里工務段提供） 中評社南投2月4日電／合歡山台14甲線3日晚間因低溫預警性封閉，入夜下雪與冰霰，山區呈現銀白世界。今晨公路局出動鏟雪車清理結冰路面，並於7點解除封閉。但鳶峰至大禹嶺限加掛雪鏈通行，籲請民眾配合。



昨晚11點多開始，合歡山區受強烈大陸冷氣團與水氣影響，陸續降下雪花。根據林務局南投林區管理處的報告，今晨松雪樓區域的積雪厚度已達2公分。整個山區包括道路、山壁邊坡及停車場的車輛，都被皚皚白雪覆蓋，宛如灑上一層細緻的糖霜，呈現出令人驚嘆的銀白世界。



公路局埔里工務段指出，台14甲線翠峰至大禹嶺（18K至41.5K）3日晚間實施預警性封閉，並於今上午7點解除管制恢復交通。惟經派員檢視路況與出動鏟雪車，發現鳶峰至大禹嶺（24K至41.5K）仍有部分路面結冰未消融，因此限加掛雪鏈通行。後續將視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。



由於雪季期間山區道路普遍濕滑，加上能見度不佳，駕駛難度大增。相關單位呼籲民眾若決定上山賞雪，務必要小心謹慎駕駛，並做好充分的保暖準備。建議攜帶足夠的禦寒衣物、熱飲及乾糧，以應對山區瞬息萬變的天氣狀況。



專家提醒，雖然合歡山的雪景美不勝收，但民眾仍應將安全擺在首位。除了道路安全外，也要注意防範低溫所帶來的健康風險，如高山症、失溫等問題。建議民眾在欣賞美景之餘，也要隨時關注氣象資訊和路況公告，以確保旅程的安全與愉快。