杜震華語中評：特朗普關稅政策對美短多長空

華梵大學人文教育中心特聘教授、中華貨幣金融協會理事杜震華。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普對中國商品徵收額外10%關稅，中方隨即宣布多項反制措施，並對谷歌啟動反壟斷調查。華梵大學人文教育中心特聘教授、中華貨幣金融協會理事杜震華接受中評社訪問表示，中國作為經濟規模大、有報復能力的大國，自然不會如墨西哥、加拿大般全盤接受特朗普的條件，中國的出招也代表在累積談判籌碼。



杜震華說，中國自2018年來就開始減少對美貿易依賴，根據中國海關數據，2024年1月到11月美國在中國貿易總額占比為11.2%，降到2001年中國加入世界貿易組織以來最低。一方面中國在讓美國的籌碼越來越少，二方面累積能拒絕美國提出關鍵條件的籌碼。



杜震華指出，特朗普的關稅政策對美國的影響是“短多長空”，長期而言可能讓美國的處境更糟，中國還在崛起中，且一直支持世界貿易組織規範，世界各國會在經貿向中國這個集團靠攏，長久下來比較能夠發揮優勢。



特朗普（Donald Trump）1日簽署行政命令，對墨西哥、加拿大進口商品加徵25%的關稅，對所有中國商品則徵收額外10%。墨西哥、加拿大均同意在邊境增加1萬名警備部隊，加強邊境管理，特朗普也宣布暫緩關稅措施1個月。



中國則在4日宣布，對美國石油、農業機械等開徵10%關稅，並對美國出口煤炭和液化天然氣徵收15%關稅，並將服飾公司PVH和生物科技公司Illumina列入不可靠實體名單，並對美國谷歌公司啟動反壟斷調查。

