中評鏡頭：台南鹽水意麵老街 百年風華小鎮

台南的鹽水意麵揚名全台，老街上有許多老店聚集，吃飯時間店家總忙於招呼客人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南2月11日電（記者 蔣繼平）台南市鹽水區除了以蜂炮最為著名，同時也是百年小鎮，有歷史悠久的文化古蹟之外，也以“鹽水意麵”揚名全台，這裡老店集中在中山路上，還被稱為“意麵一條街”，各家傳統老店的風味口感，值得多次回訪品嘗，鹽水老街古色古香，還留有早期生活風貌，還能體會懷舊風情。



鹽水意麵，也被稱為福州意麵，發源自台南市鹽水區的台灣傳統蛋麵，為意麵的主流，是台灣最早的意麵起源。因製作技藝傳承百年，台南鹽水這裡有許多老店，沿著中山路找，沿途上阿三意麵、阿姬意麵、阿妙意麵等皆是家族經營、代代相傳的老店，附近的月津懷舊食堂、上好食堂、清安意麵也都是知名店家。



鹽水意麵的特色在於“手工製麵”，並加入鴨蛋揉麵，不含任何添加物，麵條口感彈牙、滑順，搭配獨特的醬油湯頭，讓人一嚐難忘。也有人說，鹽水意麵有一股家鄉味，不論是乾拌或湯麵，都吃得到那份淳樸與濃厚的情感。



而當地物價也算平易近人，在鹽水觀光美食城內的阿三意麵攤位，意麵大碗為新台幣50元、小碗40元，搭配一碗餛飩或魚丸等湯品皆為30元，滷蛋一顆15元，燙青菜小份30元。除了鹽水意麵，老街上還匯聚了許多其他當地特色小吃，如台南特有的豆花、鹹豆漿等等。



近年懷舊風盛行，吸引許多遊客前來回味純樸的懷舊氛圍，鹽水老街保留了許多古老的建築和街道，反映出台灣早期生活風貌。歷史建物底下的傳統店鋪和小吃攤，以及古色古香的王爺巷，配合燈飾造景，營造出濃厚的歷史與文化氛圍。而鹽水八角樓、永成戲院都是歷史建築，成為吸引遊客拍照打卡的景點。



台南市鹽水區是漢人在台灣建立的最古老街市之一，明朝末年，鹽水月津港與台南安平港、彰化鹿港齊名，是當時台灣的三大商港，昔有一府（台南）二鹿（鹿港）三艋岬（萬華）四月津（鹽水）的美名，是歷史文化、政治、經濟、交通、軍事發祥中心。