拒罷免連署擺攤遭青鳥出征　網友挺路易莎

埔里酒廠的人員勸離罷免團體。（照片：all罷馬-罷免馬文君threads） 中評社台北2月5日電／大罷免遍地開花，罷免中國國民黨籍“立委”馬文君的公民團體日前到路易莎埔里酒廠門市的戶外桌椅收取連署書，店家勸離並發布公告“謝絕所有黨派的政治活動”，卻遭大批青鳥炎上，湧入路易莎品牌總部臉書留言嗆聲，呼籲抵制。但也有許多網友看不下去：“喝咖啡地方搞政治，路易莎你家地盤啊？支持路易莎堅持到底”。



媒體報導，罷免馬文君的民團“all罷馬-罷免馬文君”近日在路易莎埔里酒廠門市，使用戶外桌椅擺攤收取連署書，不過被門市和酒廠人員勸離。罷團在社群平台Threads貼出爭執影片，店家和酒廠人員說明希望行政中立，酒廠內拒絕所有黨派的政治活動，否則馬文君來詢問，他們也難以交代，請罷團不要在門口做連署活動，以免被誤解、貼標籤。罷團則堅稱自己是“公民運動”、“沒有加入政黨”，有說明罷免行動與店家無關，還不斷反問“為什麼馬文君可以來問？”“所以現在是馬文君有壓力嗎？”“我們要臉書上在路易莎跟埔里酒廠說不準我們做公民行動，是嗎？”



路易莎埔里酒廠門市4日下午在臉書發布聲明，路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動。



許多網友都留言力挺，“支持路易莎！ 要連署罷免不會去外面擺攤嗎？扯什麼公民權公民活動的。路易莎是營業場所，是喝咖啡的地方”、“支持路易莎，還給所有消費者一個安靜文青的環境，杜絕所有政黨性質活動”、“人家是商業空間，你喝咖啡買喝咖啡的個人空間可以，要大規模收集同意書去租個臨時會議室或者跟人家包場吧，是要別人怎麼做生意”。



但許多青鳥和支持罷免的網友，則留言灌爆路易莎品牌總部的臉書粉專，“那我們中壢也要來發起全民抵制了”、“有10萬連署書進“中選會”，請問公關部門要怎麼處理危機，你們可能要仔細想想後面的客群消費選擇喔”、“真奇怪，也沒喊罷免口號，自己在那邊做自己的事情、整理文件也不行了”、“本來一天至少兩杯！沒好回應前！只能自身做起！不再踏入路易莎”。