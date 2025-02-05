藍曝老柯與王義川提案數　最混二人組愛罷免

陳冠安質疑，柯建銘和王義川根本是最混二人組，不質詢、不提案，當名嘴、搞罷免。（陳冠安臉書） 中評社台北2月5日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘年前喊大罷免，藍營醞釀反制。但過年後柯突然改口，強調是藍營先發動罷免，綠是反罷免而罷免，認知戰進一步扭曲升高。粉專“迷因藍圖”做圖直酸，民進黨柯建銘在“立院”提案倒數第二，只提了4案。民進黨不分區“立委”王義川則是倒數第一掛蛋，最混二人組卻是最積極提罷免的，實在讓人看笑話。



柯建銘2日以“號外！大好消息！史上反罷免最強團隊，大罷免！大成功！”為題在臉書發文，並公布民進黨“立法院”黨團第11屆第三會期黨團幹部，包括總召柯建銘、幹事長吳思瑤、副幹事長王義川、副幹事長林楚茵、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴、副書記長林月琴；另外，柯建銘提到，司法法制委員會召委為鍾佳濱。



中國國民黨青年部前主任陳冠安3日在臉書質疑，從質詢和提案數來看，民進黨這次的黨團幹部，根本是史上最混團隊。柯建銘一整年質詢次數是0、第二少則是王義川，上任2個月僅2次。主提案數部分，王義川0案、柯建銘4案。柯建銘和王義川根本是最混二人組，不質詢、不提案，當名嘴、搞罷免。



陳冠安指出，質詢數前3名的藍委為羅智強、洪孟楷、楊瓊瓔；主提案數前三的藍委羅廷瑋、廖偉翔、林沛祥，上述的藍委都是柯建銘、民進黨主要罷免的對象。怠惰行使立法權的執政黨“立委”，卻高喊著要罷免積極質詢、提案的在野黨“立委”，這就叫劣幣逐良幣。



粉專迷因藍圖4日做圖說道：柯建銘一整年下來0質詢，杯葛議事倒是一籮筐，發言盤古開天、開口閉口焚化爐。接著質詢數第二少的是王義川就兩次。主提案的部分萬年柯總召倒數第二只提了4案，王義川則是倒數第一掛蛋，最混二人組卻是最積極提罷免的，笑死！