中反制美加徵關稅　郭正亮：看歐盟出手

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電／美國政府以毒品芬太尼等問題為由，自4日起對所有中國大陸輸美商品加徵10%關稅，大陸同日也展開第一波反制措施，宣布自10日起對美國進口的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；原油、農業機械、大排氣量汽車、皮卡加徵10%關稅，並以Google公司涉嫌違反大陸《反壟斷法》，依法啟動立案調查。對此，前“立委”郭正亮4日在政論節目研判，由于丹麥屬地格陵蘭的問題，歐盟可能會在大陸之後，對美採取強勢態度。



德國總理蕭茲3日已表示，如果美國政府對歐盟商品徵收額外關稅，歐盟將採取反制措施。作為一個強大的經濟區，我方可以掌控自己的事務，也可以用海關政策因應海關政策。我方必須而且將會這樣做。



根據中國大陸國務院關稅稅則委員會發佈公告指出，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。公告表示，根據大陸《關稅法》、《海關法》、《對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，自2月10日起，對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；對原油、農業機械、大排氣量汽車、皮卡加徵10%關稅。此外，大陸市場監管總局以Google公司涉嫌違反大陸《反壟斷法》，依法立案調查。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮4日在政論節目《中天辣晚報》表示，美國總統特朗普（Donald Trump）日前表示，將暫停對來自加拿大的進口商品徵收新關稅，這麼做會給他國“紙老虎”的觀感、並質疑美國對貿易平衡的態度是否堅定，進而對美採取強硬態度，所以是個非常蠢的行為。



因此，郭正亮認為，大陸之所以會採取這麼強硬的手段，可能是他們認為，既然美國在特朗普與大陸領導人通話前“來硬的”，那麼大陸也要回敬，以墊高習的籌碼。他並研判，除了大陸，歐盟近期也會對美採取強勢態度，因為特朗普先前意圖收購格陵蘭的行為，令歐盟非常不滿。如果歐盟示弱，等同坐視美國將手伸進格陵蘭。