“國防院”執行長李文忠閃辭　傳遭高層逼退

李文忠。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電／去年7月才從“退輔會”副主委轉任台軍方智庫、“國防安全研究院”執行長的民進黨籍李文忠，2月3日主動向“國防部長”顧立雄請辭火速獲批。根據台媒報導，李文忠以“健康因素”請辭，但傳出“總統府”高層在過年前就連續接獲他在“國防”院內不少離譜行徑的爆料，擔憂他未來恐成為執政團隊未爆彈，因此要求他立刻卸下執行長一職。



財團法人“國防安全研究院”執行長李文忠突然請辭獲准，暫由副執行長劉峯瑜代理職務。李文忠曾任“國大代表”、“立委”，出身民進黨新潮流系。



李文忠日前接受《中國時報》專訪時曾表示，他接“國防”院執行長職位，是他向賴清德要的。前2次，賴清德在電話中所安排的工作職務，他都拒絕，因為那些職位不是他的專業。第3次則是見面，賴清德直接問他想做什麼？他回答，“國防院”執行長，賴清德想也沒想就點頭答應，於是他就來了。



有著大砲性格的李文忠在“退輔會”期間內斂沉穩頗受好評。但接任“國防院”後，火藥重新點燃，在急於改革下，會議上經常砲火猛烈痛罵下屬，被形容幾乎是人身攻擊到接近“職場霸凌”的程度。甚至傳出對院內女職員態度過於親密，讓院內同仁看不下去，因此向府方檢舉，引起府方關注。



而“國防院”是“國防部”智庫，理應接受“國防部”政策主指導，但李文忠以自己“國防”專業自居，不理會“國防部”的指導，也引起顧立雄的不滿與質疑。



但另一個引爆點，是李文忠上資深媒體人廖筱君節目時，在朝野“國會”對抗僵局議題上，對府院開砲，同樣引起高層不滿。據瞭解，董事長霍守業還為此前往“總統府”及“國防部”說明，但得到的答案都是希望李文忠自行辭職。



李文忠1999年起擔任民進黨“立委”，長期在“國防”委員會戮力，直至2006年倒扁運動，辭去“立委”一職。2016年蔡政府上任後，他接下“退輔會”副主委一職長達8年，為蔡政府任內最長任期政務官。李文忠因正向面對傳統“國軍”的歷史及價值，頗獲榮民團體歡迎。“賴政府”上任後於去年8月就任“國防院”執行長。



“國防院”前身為“國防部”“國防”智庫籌備處，蔡英文2016年上任後指示加速推動籌設“國防”智庫，2018年“國防院”正式成立，由前“退輔會”主委馮世寬擔任首任董事長。



“國防院”董事會由7至15人組成，2019年董事會改選，前參謀總長霍守業擔任董事長至今。“國防院”第首任執行長為前陸委會副主委林正義，第二任執行長為前“國安會”諮詢委員林成蔚。2023年7月，前陸委會副主委陳明祺接下執行長一職。2024年7月19日由李文忠接下第四任執行長一職。