辜振甫遺孀辜嚴倬雲辭世　享壽105歲　

辜振甫遺孀辜嚴倬雲。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電／雲朗觀光集團今日上午發布新聞稿表示，故台灣水泥公司榮譽董事長、前海基會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲女士於4日辭世，享嵩壽105歲。



新聞稿中表示，辜嚴倬雲女士，生於民國13年（1924年），籍承書香，氣質高華。其祖父嚴復先生為民初啟蒙大儒，治學之嚴，識見之遠，後世景仰，辜嚴女士幼承家學，養成一身敦厚德性與宏遠志氣。青年時，入上海聖約翰大學，寒窗苦讀，勤工儉學，兼以赤子之心投身抗日救國，挺立時代洪波之中，已顯巾幗不讓須眉之風。



其逾百年人生，心繫家國，男女平權，事功彌彰，相夫教子，夫義婦和，兒女敬愛。



1946年輾轉台灣。1949年與辜振甫先生結為連理。婚後，內事既勤，外務亦敏，為婦聯會之骨幹。其時，乃以心與手勞軍，庇軍眷，建軍舍，盡顯慈心仁術。她雖力主男女平權，然明權責之分，行事溫婉而有鋒芒，既修齊於家，亦治平於國，成新時代婦女典範。



及至1988年解嚴，辜嚴女士改革婦聯會，革故鼎新，淡化政治之色，俾使成為純然之非政府組織（NGO）。以扶弱濟貧、賑災救危為職志，倡教育，興醫療，造福桑梓。其宗旨曰“取之於社會，用之於社會“，不分貴賤黨派，惟圖國泰民安，惠及天下蒼生。

