搶救藍委葉元之！黃揚明：抓住民眾黨力量

藍委葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電／全台罷免連署遍地開花，其中中國國民黨籍新北市區域“立委”葉元之成為民進黨頭號目標。資深媒體人黃揚明4日在政論節目表示，應採取3個手段反制，其中要連結最大的反罷免力量，除了抓住泛藍軍以外，還要抓住民眾黨的力量，讓反罷免極大化。



根據《中時新聞網》報導，黃揚明4日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，大罷免時代已來臨，未來的日子恐都要談論罷免議題，但他感嘆表示，國家若把大量力氣耗費在罷免這件事上面，是一件很悲哀的事。他強調，罷免是操作仇恨，民進黨會先設一個箭靶，再用大量抹紅的攻擊方式，把仇恨值拉起來。



面對這樣的攻擊，黃揚明認為國民黨應該採取3個手段，首先是要對抗輿論謠言，要馬上澄清；第二、連結最大反罷免力量；三、一定要動員，讓民眾知道不是只是喊著反罷免，要親自去投下不同意票。



黃揚明進一步就“連結最大反罷免力量”說明，並提到民進黨認為葉元之只贏2千多票，絕對會被罷免成功，因為當時小民參政歐巴桑聯盟的劉書婷拿了1.5萬票，這些人會出來投票罷免葉元之。不過黃揚明認為，上述邏輯大錯特錯，因小民參政歐巴桑聯盟在板橋只拿下4千多張政黨票，劉書婷會拿到1萬多票恐有部分是民眾黨支持者。因此這群人的動員能量恐不如綠營想像中的強，葉元之只要集結民眾黨力量，再加上穩穩抓住泛藍軍的支持，就能讓反罷免極大化。