高雄市長初選爭奪戰　4綠委都打陳其邁牌

綠委許智傑（左一）、賴瑞隆（右一）、高雄市長陳其邁（右三）與民眾合影。（陳其邁 Chen Chi-Mai臉書） 中評社台北2月5日電／備戰2026高雄市長選戰，藍綠選將春節幾乎不休息，4名民進黨籍“立委”勤跑市場、宮廟，搶打“陳其邁牌”。許智傑稱與邁是雄中同學，賴瑞隆說是邁的師弟、林岱樺挺邁是高雄大隊長，邱議瑩將在7日在高雄舉行《生命的溫暖戰歌》新書發表會邀邁站台，近邁人士證實有此行程。但強調沒那麼政治性，單純以朋友身分力挺，過年期間市長行程都會邀委員們參與。



《中時新聞網》報導，邱議瑩近來懸掛多面“贏新年”選舉看板，並在廣播下廣告拜年力求曝光。林岱樺過年深入高雄全市38區市場、廟宇，展現綿密組織量能，另將展開產業請益之旅，針對美中貿易戰對高雄產業影響，深入瞭解各行各業意見，並提出解決方案。



許智傑雖面臨罷免危機，但近期成立全台大罷免連署站，引發熱議。另外，力促多條國際航線往返高雄，4日到日本熊本縣拚外交，近期狂打空戰，不計形象拍片，搶攻年輕市場。



賴瑞隆為克服原縣區知名度不足，近日頻跨區拜訪、跑廟，發放小鴨紅包袋、細數政績。近期出書《小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到》，全數收入捐助公益。



許銘春捲入“勞動部”北分署霸凌爭端後，臉書從去年11月迄今未更新，退選傳言不斷。幕僚昨透露，暫無退選打算，近期低調請益地方人士，開春後會跑春酒行程。



中國國民黨籍“立委”柯志恩幾乎篤定代表國民黨再度角逐市長寶座，她初一與女兒合體發福袋，民眾踴躍索取，並說要跑多間天公廟。幕僚說，柯在高雄買房子定居，守承諾勤跑基層，今年重點是接觸宗教、社團，並搭配全台性議題打空戰。