賴士葆：台官方變美國商務部分局根本自作賤

藍委賴士葆接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月5日電（記者 楊騰凱）美國總統特朗普宣布對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，波及墨西哥台商，台“經濟部”宣布協助台商措施，其中包括協助企業將供應鏈移轉美國。中國國民黨籍“立委”賴士葆向中評社表示，“經濟部”好像在把台灣企業送往美國，根本是自作賤，只為了抱美國大腿。



“經濟部”日前宣布協助台商因應措施，其中包括“經濟部”將在美國成立台灣投資貿易中心，協助企業評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合。



賴士葆表示，現在“經濟部”好像變成美國商務部的台灣分局，美國商務部想做的事情，只要與台灣有關，就由“經濟部”來辦理，“經濟部”這叫自作賤，把自己做到這種程度。



賴士葆指出，民進黨政府的“外交部”還是緊緊抱著美國大腿，“經濟部”則自我矮化，成為美國商務部的台灣分局，這非常悲哀，為的就只是要抱著美國大腿。



賴士葆表示，特朗普就是看利益說話，他是很現實的，就像這次美國要對加拿大、墨西哥增加關稅，加拿大總理杜魯道馬上抗議，美國看到加拿大的反應，態度看似也退縮了，將加稅暫緩30天。可見事情是可以談的，但台灣不是，台灣就只會抱著美國，美國要什麼台灣都說好，這實在是很悲哀。



賴士葆表示，現在外傳特朗普要對台積電晶片課徵100%的關稅，目的就是要求台積電高階先進製程，例如2奈米製程，要過去美國擴大設廠。現在在美國設置的產線，美國認為不夠先進。但是台積電的先進製程這就是我們的“本”，難道我們也要把台積電送出去嗎？



賴士葆指出，特朗普的意思就是說，台積電最好通通去美國設廠，可是民進黨政府完全束手無策，他完全不知道該怎麼辦，因為民進黨政府就只會仰美國鼻息。