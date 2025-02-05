罷綠委吳沛憶！民團“中選會”送件2678份

“憶事吳成”召集人劉思吟接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）由親藍營青年代表組成的民間團體“蟾蜍剋星”，發起罷免民進黨籍台北市“立委”吳思瑤與吳沛憶的行動，今天早上針對吳沛憶的部分，前往“中選會”送交第一階段罷免提議書共2678份，經“中選會”點收後完成送件。這也是親藍民團罷免綠委送件首案。



親綠團體已於本周一新春開工首日，將19名藍委、新竹市長高虹安的罷免提議書送進“中選會”。藍民團進度明顯落後。



“憶事吳成”召集人劉思吟表示，這段時間在中正、萬華地區蒐集罷免連署書，可以感受到地方民眾其實都蠻支持他們發動罷免吳沛憶，有些民眾抱怨在地方上都沒看到吳在走動、服務，甚至還有人不知道吳沛憶就是該選區的“立委”，吳的表現很明顯不適任。



台灣現行公職人員罷免制度，只要是就職滿一年的民選公職人員，均可由原選區內的選舉人提出罷免。第一階段需由原選舉區選舉人提議人數為原選舉區選舉人總數1%以上；第二階段為連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上。罷免案成立後，投票結果需同意票數多於不同意票數，且同意票數達選區選舉人總數25%以上，即為通過。



吳沛憶在去年選舉於台北市第5選區（萬華、中正21里）以 6萬6932得票數，39.81%得票率勝選。該選區當時因吳沛憶和中國國民黨鍾小平、無黨籍于美人競爭，形成“三強鼎立”局面，非綠陣營分裂的結果，最終鍾小平得票數5萬7634，得票率 34.28%；于美人則獲得3萬8913張選票，23.14%得票率。藍營方面以此評估罷免吳沛憶的成功率非常高。



國民黨為反制綠營發動的罷免潮，前國民黨青工會總會長滿志剛、“地動刪瑤”召集人賴苡任、“憶事吳成”召集人劉思吟與國民黨青年部前主任陳冠安組成“罷吳四騎士”，鎖定民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶，今天完成罷免吳沛憶的第一階段罷免提議書共2678份送件，另外吳思瑤部分還在造冊中，送件時間未定。