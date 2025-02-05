籲綠營支持罷免　王鴻薇諷黑熊說了大白話

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月5日電(記者 俞敦平)針對民進黨“立委”、黑熊學院創辦人沈伯洋日前受訪時建議民進黨中央全面支持針對中國國民黨“立委”的罷免行動，因為受益者協助是根本道義。對此，國民黨籍“立委”王鴻薇今日受訪時，嘲諷沈伯洋說了大實話。她指出眾多被罷免的藍委都有揪出各個部會給予黑熊學院補助或是檢舉黑熊學院有不合格廠商的情況，她大酸民進黨中央應該聽一下沈伯洋的話，因為黑熊學院與民進黨都是受益者。



民進黨“立委”沈伯洋日前受訪時，呼籲民進黨中央在罷免行動的二階段應積極協助，包括提供論述、宣講等支持，並認為秘書長林右昌應負責決策與承擔行動。他建議“總統府”與“行政院”專注探討倒閣與解散“國會”的可能性，強調罷免是為了讓“國會”變得更好，民進黨作為公民運動的受益者，協助推動是基本道義。此外，沈伯洋指出解散“國會”是解決當前困境的最佳方案，但因制度限制需藍白陣營同意，民進黨應透過府、院、黨分工持續推動改革。



對此，王鴻薇今受訪時諷刺地指出，沈伯洋這番話“倒是說了大白話”，因為若藍委們都被罷免，那黑熊學院就可以予取予求。她指出，如果自己被罷免成功，黑熊學院“就能隨便募款”，因為她過去曾揪出黑熊募款的爭議；而若罷免藍委張智倫成功，就少了一個能監督黑熊拿了很多政府標案的“立委”。至於藍委馬文君，王鴻薇酸說，馬文君揭露了“國防部”與黑熊學院合作的事件，甚至黑熊選用具有“國安”疑慮的廠商，黑熊當然想要罷免。



最後，王鴻薇酸說，黑熊學院利用罷免案謀取利益，沈伯洋真是說出了“實話”，這場罷免對黑熊學院和民進黨來說還真是賺到了。她反諷地建議，既然黑熊學院與民進黨都能從罷免案中大幅受益，民進黨中央應該認真聽一下沈伯洋的話，畢竟沈伯洋可是說出了大白話與大實話。