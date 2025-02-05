馬英九悼念辜嚴倬雲　憶辜媽媽兩岸和平願望

前海基會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲女士於4日辭世，享壽105歲，馬英九發文悼念。（照片：馬英九臉書） 中評社台北2月5日電／故台灣水泥公司榮譽董事長、前海基會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲女士於4日辭世，享壽105歲。馬英九今日上午在臉書發文悼念，透露喊辜嚴倬雲為“辜媽媽”，並回憶兩人相處的情況。馬還特別提到，2016年4月29日“辜汪會談”23週年，他特別邀請當時已近百歲的辜媽媽前往金門和平紀念園區，為“和平台海，繁榮永續”紀念碑揭碑，並轉述辜在儀式上發言：“經過23年的風雨和波折，現在和平發展局勢得來不易，大家一定要格外珍惜。兩岸和平是兩岸人民的共同願望，未來兩岸一定要在和平的道路上一齊邁進。”這段話讓他相當感動。



雲朗觀光集團今日上午發出新聞稿，婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士4日辭世，享壽105歲。



馬英九臉書全文如下：



辜嚴倬雲女士去世了，我非常震驚與難過，她是我“總統”任內聘的資政。多年以來，她待我如親，每次見面，總是對我多所勉勵。我都稱她“辜媽媽”，一方面感念辜振甫先生對國家、對兩岸關係的貢獻，一方面也是感受一位慈祥的長輩，始終鼓勵且呵護著我。



辜媽媽家學淵源，底蘊深厚，她是福建福州人，祖籍河南固始，是北京大學首任校長嚴復之孫女，台灣板橋林家林爾康之外孫女，鹿港辜家辜振甫之妻，姊姊是名作家華嚴（本名嚴停雲）女士。家族可以說是半部台灣史，開枝散葉，從教育文化到產業金融，伴隨著台灣經濟起飛，在各領域都有傑出的成就。



我對辜媽媽印象最深的，是她忠黨愛國，自己終身是中國國民黨黨員，這幾十年來，也始終協助中國國民黨發展茁壯，包括我個人幾次選舉，辜媽媽都非常關心。早年追隨蔣夫人宋美齡女士，長期擔任“中華民國”婦女聯合會主任委員，參與各項公益活動，結束前必領唱“中華民國”頌、梅花，我印象非常深刻。



綜其一生，辜媽媽都熱心公益，幫助清寒子弟就學，也透過振興醫療財團法人振興醫院，協助他們的就醫問題。也注重生態保育，成立保種中心。公務之餘，辜媽媽相夫教子，兒女均學有所成，足為社會典範。

